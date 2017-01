Der RSV Weil zählt weiterhin zu den Top-Mannschaften der Schweizer Nationalliga A im Rollhockey. Die Südbadener bezwangen am Samstag vor 120 Zuschauern in der Rollsporthalle im Nonnenholz den RC Biasca klar und verdient mit 5:1 (2:1) Toren.

Weil am Rhein. Das Team um Trainer Reiner Brinker verbesserte sich kurz vor Schluss der Qualifikationsvorrunde auf Platz drei in der Tabelle hinter Montreux und Meister Diessbach, die beide zwei Spiele mehr ausgetragen haben. Nicht unwahrscheinlich, dass die Weiler bei Spielegleichstand als Tabellenführer in die Buurefasnachtspause gehen.

Es war eine Machtdemonstration gegen einen über weite Strecken doch harmlosen Gegner, dessen Mannschaft sich durch den Einbau junger Spieler noch im Umbruch befindet. Dennoch war auch RSV-Torwart Daniel Dietrich einige Male stark gefordert. „Gut, dass wir schnell unseren Spielrhythmus gefunden und eine Führung erzwungen haben“, meinte Dietrich nach dem Spiel.

Ein wiederum sehr starker Felix Furtwängler und Marzio Vanina auf Zuspiel von Furtwängler sorgten für eine 2:0-Führung in der Startviertelstunde. Angesichts des Vorsprungs fühlten sich die Hausherren sicher bei ihren Aktionen. Zu sicher, denn plötzlich nutzten die Tessiner ihr Überzahlspiel – Max Schmidle hatte die Blaue Karte gesehen - zum Anschlusstreffer. „Wir sind danach kurzzeitig in Schwierigkeiten gekommen, haben dann aber Ruhe bewahrt und mit dem 3:1 wieder ins Spiel zurückgefunden“, so Daniel Dietrich.

Der spektakuläre Weiler Doppelschlag mit den Treffern von Felix Furtwängler und Tim Schaller zum 4:1 innerhalb von 46 Sekunden ließen auch die Anfeuerungsrufe von Biascas ehemaligem Starspieler und heutigen Coach Reto Clé an der Bande verstummen. Ein RSV im Spielrausch hatte noch eine unterhaltsame Schlussviertelstunde zu bieten mit dem artistisch herausgespielten Penaltytor von Joel Sariano Montiel zum 5:1 (36.) als Höhepunkt.

„Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Ich bin richtig stolz“, freute sich Reiner Brinker nach Spielschluss. Der RSV-Coach hatte mit Max Schmidle und in den letzten fünf Spielminuten Torwart Julian Froese zwei Nachwuchsspieler eingesetzt. Brinker: „Sie konnten sich zwar nicht mehr groß in Szene setzen, haben am Erfolg aber gut mitgearbeitet.“

RSV Weil – RC Biasca 5:1 (2:1). – Tore: 1:0 (4.) Furtwängler, 2:0 (15.) Vanina, 2:1 (25.) Radoni, 3:1 (33.) Furtwängler, 4:1 (34.) Schaller, 5:1 (36./Penalty) Montiel. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Großniklaus (Uttigen)/Dornbierer (Oberfrick). – Blaue Karten: Schmidle (24./2. min, Villamil (beide Weil, 28./2 min).