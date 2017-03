Sportmix RSV kommt als Zweiter ins Ziel

Weil am Rhein (mib). Die Vorgabe zum Ende der Qualifikationsrunde der Nationalliga A war klar. Zwei Siege wollte der RSV Weil gegen das Schlusslicht Wimmis einfahren, um als Tabellenzweiter in die Playoffs einzuziehen. Die schlechte Nachricht: In Wimmis setzte es ein 1:3. Und die gute? Da Weil gestern ein 6:5-Erfolg zuhause heraussprang sicherte sich Weil Rang zwei, da Montreux in Uttigen unterlag.

In Wimmis war Weil zwar die bessere Mannschaft und hatte auch mehr Ballbesitz, doch vor dem gegnerischen Tor reagierte die Harmlosigkeit. „Wimmis spielte direkter und mit mehr Zug zum Tor. Uns hat die letzte Konsequenz gefehlt“, blickt RSV-Keeper Daniel Dietrich auf das 1:3 im Kanton Bern.

Schlimmer als die Niederlage sei allerdings die Art und Weise des Auftretens. „In Uri war die Überzeugung da. Jeder hat für den anderen gekämpft. Diesmal war das nicht der Fall. So werden wir in den Playoffs nicht weiterkommen“, macht Dietrich klar. „Vielleicht war es aber auch der Weckruf zur richtigen Zeit. Wir können nur als Team erfolgreich sein.“

Der RSV bangt indes um Alberto Garcia, der in Wimmis einen Ball auf den Daumen bekam. „Der ist ganz blau, wir hoffen, dass er nicht gebrochen ist.“ Gestern im Heimspiel gegen denselben Gegner war Garcia jedenfalls nicht mit von der Partie. Weil siegte mit 6:5. „Die Leistung war nicht besser, aber wir haben die Tore geschossen, das war der einige Unterschied“, meinte Dietrich. Überzeugend sei der Auftritt nicht gewesen, wie eigentlich die gesamte Quali-Runde.

RHC Wimmis - RSV Weil 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 (13.) Müller, 2:0 (36.) Gmür, 3:0 (49.) Müller, 3:1 (50.) Schmidle. SR: Grossniklaus/Rubi. Z.: 64. Blaue Karten: Gmür (9./Wimmis), Vanina (48./Weil).

RSV Weil – RHC Wimmis 6:5 (3:1). – Tore: 1:0 (13.) Villamil Novoa, 1:1 (15.) Meier, 2:1 (22.) Furtwängler, 3:1 (23.) Vanina, 4:1 (32.) Schaller, 4:2 (35.) Müller, 5:2 (41.) Vanina, 5:3 (44.) Brand, 6:3 (46.) Schaller, 6:4 (47.) Brand, 6:5 (49.) Meier. SR: Schneider/Gisler. Z.: 100.