Als Tabellenzweiter und mit viel Konkurrenz im Nacken geht der RSV Weil in die letzten drei Qualifikationsspiele der Nationalliga A. Am Sonntag gastieren die Südbadener beim Fünften RHC Ur.

Weil am Rhein. Seit einigen Wochen kreist die „Pech-Hexe“ über dem Nonnenholz. Vier Niederlagen in Folge kassierte der RSV zuletzt und verpasste damit das Qualifikationsziel Platz eins. Hinzu kommt die Verletzung von Reiner Brinker. Der Coach zog sich im Training einen Trümmerbruch am Handgelenk zu. Derweil leitete Alberto Garcia das Training. Wie Brinker ist auch Max Bross am Sonntag nur Zuschauer. Der Kapitän sah im Heimspiel gegen Montreux die Rote Karte und ist für zwei Spiele gesperrt. Hinzu kommt für den Verein noch eine saftige Geldstrafe von mindestens 400 Franken.

„Das hätte man nach einem so fairen Spiel auch mit einer Blauen Karte, mit der Max nicht gesperrt wäre, regeln können“, kritisiert Reiner Brinker. Für den pausierenden Bross wird Felix Furtwängler die Kapitänsbinde tragen. „Er ist im Spiel sehr besonnen und in unserer Abwehr eine feste Größe“, begründet Brinker seine Entscheidung. Für Bross rückt Marc Werner ins Weiler Aufgebot.

In der Quali-Vorrunde gelang dem RSV gegen Uri ein locker herausgespielter 3:2-Heimsieg. Ganz so leicht, fürchtet Furtwängler, wird es auf fremder Bahn nicht: „Diese Mannschaft hat ihre Vorteile in der Offensive und ist ungemein kampfstark.“ Der Spruch dass sich die „Stiere“ erst geschlagen geben, wenn sie aus der Halle marschieren, macht die Runde.

Mit einem Dreier im Urner Land würde der RSV Rang zwei verteidigen. Ob dieser Platz aber angestrebt werden muss, darüber wird bei den Blauen diskutiert, denn dann wäre nach dem jetzigen Tabellenstand der Rangsiebte Genf Playoff-Gegner.