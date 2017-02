Der RSV Weil fährt in der Schweizer Nationalliga A weiter Achterbahn. Ein erneuter Rückschlag im Kampf um Platz eins in der Qualifikation war die 2:4 (2:3)-Niederlage beim RC Biasca. Bei nunmehr vier Punkten Vorsprung ist der am Wochenende spielfreie Tabellenführer RHC Diessbach erster Anwärter auf Platz eins in der Qualifikation.

Biasca (bek).Rollhockey paradox in Biasca: Der RSV Weil schien bei einer 2:0-Führung durch Treffer von Jorge Villamil und Joel Montiel nach 17 Spielminuten schon auf der Siegerstraße. Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Camillo Boll erzielte den Anschlusstreffer, der die Gäste völlig aus der Bahn warf.

„Die Mannschaft hat danach total Übersicht und Rhythmus verloren“, kritisierte RSV-Trainer Reiner Brinker. 30 Sekunden später musste Joel Montiel wegen eines harmlosen Fouls eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen. In Überzahl nutzten dies die cleveren Tessiner zu Toren von Lukas Radoni und Reto Clé zur 3:2-Pausenführung. Neben Montiel zählte mit Alberto Garcia ein weiterer RSV-Akteur zu dem Pechvögeln des Teams: Der Spanier traf allein drei Mal von insgesamt sechs Weiler Pfosten- und Lattentreffern die Torumrandung.

Aufregung kurz nach Wiederbeginn: Nach einer Aktion Felix Furtwängler soll der Ball die Torlinie überschritten haben. „Das wäre das 3:3 gewesen. Ein Teil der Zuschauer und der Spieler haben gesehen, dass die Kugel drin war, nur der Schiri nicht“, moserte Brinker, der sich auch über die Blauen Karten ärgerte: „Man muss doch nicht jeden kleinen Regelverstoß mit einer Zeitstrafe ahnden, damit macht man doch ein Spiel kaputt.“

Im Bemühen um den Ausgleich setzten die Weiler alles auf eine Karte, wurden aber brutal ausgebremst: Jorge Villamil und Kapitän Max Bross sahen gleichzeitig „Blau“. Biascas Spielertrainer Ré nutzte das 4:2-Überzahlspiel zum spielentscheidenden Treffer. Nach der verpassten Chance, Tabellenführer Diessbach nach Punkten näher zu rücken, dürfte Qualifikationsplatz eins im Nonnenholz kein Thema mehr sein, sollte der Spitzenreiter in der Schlussphase der Quali nicht doch noch einmal patzen. Am kommenden Sonntag (26. Februar, 15.30 Uhr) erwartet der RSV Weil in der Sporthalle im Nonnenholz den HC Montreux.

RC Biasca - RSV Weil 4:2 (3:2). – Tore: 0:1 (10.) Villamil, 0:2 (17.) Montiel, 1:2 (19.) Boll, 2:2 (19.) Rodoni, 3:2 (20.) Ré, 4:2 (48.) Ré. – Schiedsrichter: Gisler/Hinteregger. – Z.: 89. – Zeitstrafen: Ré (44./2 min) - Montiel (8./2 min), Villamil (48./2 min.), Bross (48./2 min).