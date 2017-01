Der RSV Weil ist in der Qualifikation der Schweizer Nationalliga A auf dem Weg zur Tabellenspitze durch die klare 3:7-Niederlage in Genf vorerst ausgebremst worden. Wiedergutmachung bietet sich den Südbadenern am Samstag (Beginn 15.30 Uhr) im Nonnenholz, wenn es zum Rückspiel gegen die Genfer kommt.

Weil am Rhein (bek). Glaubte man im Lager der Blauen, die Mannschaft habe im neuen Jahr mit dem Heimsieg gegen Biasca bereits richtig Fahrt aufgenommen, so folgte mit der höchsten Saison-Schlappe bei den Calvin-Städtern die Ernüchterung auf dem Fuß. Die Südbadener hatten offensichtlich damit gerechnet, dass der Gegner aufgrund seiner prekären Tabellenlage das im Wiederaufbau befindliche junge Team mit ehemaligen Nationalspielern, die im Sommer zurückgetreten waren, zu verstärken. Sicher wurde aber nicht damit gerechnet, dass die Genfer mit einer starken kämpferischen Leistung kaum einmal Weiler Kombinationsspiel aufkommen ließen.

„Es war einfach ein Tag zum ganz schnell abhaken“, sagte Mannschaftsspieler Felix Furtwängler, der in der Torausbeute diesmal leer ausging. Der Frust über die höchste Niederlage seit langem dürfte aber nicht lange dauern. Die Mannschaft sei heiß auf Revanche, so Furtwängler. Und: „Wir wollen am Samstag zeigen, was wir drauf haben.“

In Genf fehlten die erkälteten Tim Schaller und Jorge Villamil. Beide haben diese Woche wieder trainiert und werden wohl im Aufgebot stehen, das mit einer weiteren Niederlage den Anschluss zur Spitze verpassen würde. Beim Gastgeber wird man sich darauf einstellen müssen, dass die Genfer ihre Mannschaft wieder „stark stellen“.