Neuenburg (pd). Eine tolle Mannschaftsleistung lieferten die Jungs sowie die Mädels von Rot-Weiß Lörrach kürzlich bei den diesjährigen DMS (Deutschen Mannschaftsmeisterschaften) im Bezirksvorkampf ab. Er fand wie gewohnt im Neuenburger Hallenbad statt. Dort ging es teilweise ganz schön eng zu, denn es tummelten sich die Teilnehmer von 18 Teams um das Becken.

Bei den Männern wurde bei den Lörrachern diesmal auf Punkte gesetzt, da sie letztes Jahr ungeachtet der punktbesten Aufstellung nur knapp am Aufstieg, der eigentlich gar nicht anvisiert war, vorbeischrammten. Diesmal hatten sich die Trainer darauf geeinigt, möglichst in Bestbesetzung anzutreten, auch wenn dies bedeutete, dass nicht alle potentiellen Schwimmer zum Einsatz kamen oder nur einmal starten durften bzw. sich lediglich als Ersatzschwimmer bereithalten sollten. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch, alle waren mit Feuereifer dabei.

Hier waren es die Leistungsträger Ammon Pannach (2247 Punkte), Björn Friedrich (1665) und Magnus Männer (2060), die ihre erlaubten vier Starts voll ausschöpfen mussten. Unterstützt wurden sie von Philipp Kasa (3 Starts /1069 Punkte), Alejandro Peneranda (2/656), Nils Royl (2/593) und Sören Friedrich (1/301) sowie den alten Hasen Martin Unseld (2/686), Andreas Ehren (1/ 308), Urs Hofmann (1/304) und Marvin Pannach (2/ 1014).

Hoch anzurechnen war es unter anderem Urs Hofmann, der extra für einen Start über 400 Meter Freistil aus Zürich anreiste. Auch Marvin Pannach, der völlig ohne Training mit seinen beiden Starts über 50- und 100 Meter Freistil ordentlich Punkte beisteuerte, stellte sich in den Dienst des Teams.

Mit klasse Zeiten erschwamm sich das Männer-Team schließlich 10903 Punkte und war somit die beste Mannschaft in der Bezirksliga. Platz zwei ging an die SG Regio III (9935), Dritter wurde der SV Neptun Umkirch (7686).

Jetzt hieß es nur noch abwarten, was in den Fernduellen in den anderen Bezirksligen geschwommen wurde. Nachdem alle Ergebnisse vorlagen stand inoffiziell fest, dass das Männerteam des TSV RW Lörrach als punktbeste Mannschaft aller Bezirksligen gemeinsam mit der SG Weinheim-Hohensachsen (10211) in die Badenliga aufsteigt.

Aber auch bei den Frauen lief alles rund. Mit ihren erzielten Leistungen brauchten sie sich nicht hinter ihren Vereinskollegen zu verstecken. Hier lag das Augenmerk allerdings nicht unbedingt auf dem Erreichen der meisten Punkte. Es war eher geplant, überhaupt eine Mannschaft an den Start zu bringen und die Strecken gut zu verteilen. Punktesammlerinnen waren hier Anastasia Gvozdev (4/1749), Caroline Kasa (4/1451), Franziska Eberhardt (4/1546), Stella Couturier (4/1574), Anja Friedrich (3/1240), Franca Strey (2/845), die Geschwister Aurelia und Letizia Luciano Esposito (je 2/556/558) sowie Valentina Gentili (1/ 306).

Bemerkenswert war hier die Zeit von 2:38,80 Minuten von Anja Friedrich über 200 Metger Schmetterling, die bei einem Masters-Wettkampf damit einen neuen AK-Rekord in der AK 50 aufgestellt hätte. Am Ende hatten die Mädels 9825 Punkte auf dem Konto und waren somit im Bezirksvergleich Dritter mit nur knapp 50 Punkten Rückstand hinter dem Zweiten SSV Lahr (9873) und dem Sieger SV Kehl (10552). Im Vergleich mit den anderen Bezirksligen schob sich punktemäßig nur noch die SG Poseidon Eppelheim an die Spitze, so kamen die Lörracher Damen insgesamt auf den hervorragenden vierten Platz.