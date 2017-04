Sportmix S-Springen der Höhepunkt

Auch in diesem Jahr findet der Auftakt der Freiluft-Turniersaison in der Region auf dem Gestüt Sengelen in Schopfheim statt. Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr und dem großen Zuspruch der Reiter haben Turnierboss Volker Trefzer und sein Team die Spring- und Dressurprüfungen bis zu den schweren Klassen erweitert.

Schopfheim (pd). Das Turnier beginnt am kommenden Freitag (7. April) ab 12 Uhr mit den Aufbauprüfungen für junge Pferde. Die Vier- bis Siebenjährigen können ihr Talent in verschiedenen Springpferdeprüfungen der Klasse A und L zeigen.

Auch der Samstagvormittag steht ganz im Zeichen der Nachwuchs-Springpferde. Auf dem Programm stehen Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse.

Im Dressurviereck geht’s schon am frühen morgen in die Vollen. Geboten werden dem Liebhaber der anspruchsvollen Dressur Prüfungen der Klassen M* und S*. Anschließend können die Nachwuchsreiter ihr Können unter Beweis stellen. Parallel dazu finden auf dem Springplatz Springprüfungen der Klassen A bis M* statt. Höhepunkt im Springparcours wird am Samstagnachmittag das M*-Springen ab 16.30 Uhr sein.

Ab 9 Uhr beginnen am Sonntag (9. April) die Dressurprüfungen mit der Vorstellung der jungen Dressurpferde in Wettbewerben bis zur Klasse M. Auf dem Springplatz wird um 8 Uhr mit einem Zwei-Sterne-A-Springen begonnen. Pünktlich zur Mittagszeit werden die jüngsten Springreiter in das Turnier starten. Sie können sich in verschiedenen Führzügelklassen-Wettbewerben und Caprilli-Tests beweisen. Das sportliche Programm wird dann am Sonntagnachmittag mit einem finalen Springen der Klasse S* mit Stechen abgeschlossen. Es wird der absolute Höhepunkt des dreitägigen Frühlingsturniers auf Gestüt Sengelen sein.

Für einzelnen Wettbewerbe liegen rund 885 Nennungen mit etwa 350 Pferden vor.

Zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus ganz Baden-Württemberg und dem benachbartem Ausland werden auch dieses Mal wieder nach Schopfheim kommen.

Das Gestüt Sengelen freut sich auf viele begeisterte Zuschauer und Pferdefreunde. Sie sollen ein tolles Reitturnier genießen. Der Allwetterplatz ist bestens vorbereitet und bietet mit der bereit stehenden Infrastruktur beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen und schönen Saisonstart.

In gewohnter Manier wird der sportliche Rahmen unter der bewährten Organisation von Rebecca Hotz und Volker Trefzger, dem Reitverein Schopfheim sowie seinem Helferteam begleitet.