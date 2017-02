Bei bestens präparierter Piste am Bernauer Hofeck kamen dort am vergangenen Wochenende die alpinen Schüler des Skiverbandes Schwarzwald (SVS) zu deren Meisterschaft im Riesenslalom und Slalom zusammen. Über 100 Läuferinnen und Läufer stellten sich den Titelkämpfen um die Schwarzwaldmeisterschaft.

Bernau (cis). Der Riesenslalom stand zunächst am Samstag auf dem Programm. Die Piste am Hofeck bot gerade noch ausreichend Möglichkeiten für die geforderten 200 Höhenmeter eines Kategorie III-Wettkampfes in dieser Disziplin.

Bei den U14 Mädchen dominierte Laura Disch (Skiteam Freiburg) mit einer hervorragenden Laufzeit von 49,81 Sekunden den ersten Durchgang und positionierte sich damit vor Pauline Kimpel (SC Kandel) und Pia Schwörer (SC 1900 Donaueschingen) zunächst auch auf dem dritten Rang der Gesamtwertung.

Schon im ersten Durchgang zeigte Benita Schlegel (SV Kirchzarten) in der Zeit von 48,39 Sekunden und mit 0,8 Sekunden Vorsprung auf ihre Kaderkollegin Alina Bohnert (SC Seebach) ihre Klasse und ihren Anspruch auf den Titelerfolg in der U16- Altersklasse und im Gesamtklassement. Der zweite Durchgang verlief spannend, so konnte sich mit zwischenzeitlicher Laufbestzeit Emilia Löffler (WSG Feldberg) noch an Laura Disch vorbeischieben. Mit bester Laufzeit in Durchgang zwei verkürzte Alina Bohnert den Rückstand auf Benita Schlegel zwar noch, doch deren sicheren Sieg gefährdete sie nicht.

Den verdienten Erfolg in der U14-Wertung der männlichen Schüler sicherte sich Jona Juwana (SC Oberkirch) mit jeweils bester Laufzeit in beiden Durchgängen vor Nils Baumann (SV Kirchzarten) und Jakob Baum (SC Oberried).

Spannend verlief das Rennen in der männlichen U16-Klasse und insbesondere um die Platzierungen in der Gesamtwertung. Mit der einzigen Zeit deutlich unter 49 Sekunden setzte sich Marvin Ohnemus (SC Seelbach) bereits früh an die Spitze des Klassements. Dahinter trennten Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen), Tobias Herre (Rheinbrüder Karlsruhe) und Marco Behringer (SC Fischbach) nur zwölf Hundertstelsekunden. Mit einem starken zweiten Lauf konnte Marco Behringer den dritten Platz von Tobias Herre erobern. Im Duell um den Schwarzwälder Titel der Schüler behielt Ohnemus die Nerven und siegte mit erneuter Bestzeit vor Luis Fritschi.

Am Sonntag standen bei herrlichem Wetter die Slalomläufe auf dem Programm. Auch hier sicherte sich wie bereits am Vortag Laura Disch (Skiteam Freiburg) sehr deutlich mit jeweils über vier Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Pauline Kimpel (SC Kandel) den Sieg in der U14-Klasse. Dritte wurde Anna Herrmann (SC Hundsbach), die wie Pauline Kimpel dem jüngeren Jahrgang angehört.

Unter neuen Vorzeichen verlief der Wettkampf der U14 Jungen, aus dem Moritz Hummel (SC Muggenbrunn) mit deutlichem Vorsprung als Sieger hervorging. Dahinter wurde Max Kiefer (SC Oberkirch) Zweiter, knapp vor dem Drittplatzierten Felix Gassner (Rheinbrüder Karlsruhe).

Die Slalom-Titelrennen in den weiblichen und männlichen U16-Klassen wurden dominiert von den Vortagessiegern Benita Schlegel (SV Kirchzarten) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach). Beide konnten sich souverän mit besten Laufzeiten in beiden Läufen von ihrer Konkurrenz distanzieren und holten sich die Titel als Schwarzwälder Schülermeister. Ebenfalls wie tags zuvor wurde Alina Bohnert (SC Seebach) Zweite hinter Schlegel. Den dritten Platz sicherte sich Pia Lais vom SC Neustadt, Emilia Löffler wurde Vierte, vier Zehntelsekunden vor Lavinia Horning (SC Muggenbrunn).

Bei den Jungen konnte sich Marco Behringer (SC Fischbach) zunächst als Zweiter hinter Ohnemus platzieren, musste diesen Rang jedoch an Paul Wagner (Rheinbrüder Karlsruhe) abtreten und wurde abschließend Dritter in der Wertung.