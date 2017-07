Sportmix Schönbett: „Der hat einen brutalen Wurf“

Lörrach (mib). Ende September startet für den CVJM Lörrach das Abenteuer Oberliga. Noch ist Trainingspause. Im Hintergrund wird schon am Kader gebastelt. Und jetzt ist auch der erste Neuzugang fix: US-Boy Desmond Strickland kommt von der jetzt aufgelösten 2. Regionalliga-Mannschaft des VfL Kirchheim/Teck.

Erst in der zweiten August-Woche startet der Oberliga-Neuling seine Vorbereitung. Dann wird Coach Matthias Blum sein Team zusammentrommeln und fit für die bevorstehenden Aufgaben nach dem Aufstieg machen. Nach aktuellem Stand wird kein Spieler den Landesliga-Meister verlassen. Einzig hinter Top-Scorer Aromeo Grigsby, der seit fünf Jahren das CVJM-Trikot trägt, steht aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen.

Klar ist, dass Jeremiah Ahart weiterhin für den CVJM auf Korbjagd geht und ein weiterer US-Amerikaner die Mannschaft verstärken wird. Der CVJM hat mit Strickland eine „Bombe“ an Land gezogen, wie Lörrachs Sportwart Thomas Schönbett feststellt.

Strickland war des Öfteren schon beim Basketballcamp des Vereins aktiv, die Kontakte ließ man nie abreißen, auch wenn sich der Flügelspieler immer wieder für ein Engagement im Landkreis Esslingen entschied. Nun aber arbeitet seine Partnerin beim Schülersozialprogramm des CVJM mit. Strickland begleitet sie und soll neben vielen Punkten auf dem Feld auch im „Kamel-ion“ und im Trainingsbetrieb des Vereins integriert werden.

Die Qualitäten Stricklands sind riesig. „Der hat einen brutalen Wurf“, erklärt Schönbett. Das macht sich vor allem jenseits der Drei-Punkte-Linie und beim Freiwurf bemerkbar. Die Quote lag dort in der vergangenen Runde bei mehr als 90 Prozent. Ligaweit war er zudem der drittbeste Distanzschütze.

Strickland ist der zweite Neuzugang der Lörracher, die in der kommenden Runde auch wieder auf die Dienste von Andreas Müller zählen dürften, der von der SG EK Karlsruhe zum CVJM wechselt. „Verstärkungen sind bei uns natürlich immer gerne willkommen“, sagt Schönbett, der jedoch in dieser Hinsicht nicht mehr aktiv werden wolle. „Unser Kader umfasst zehn Mann plus die Jugendspieler als Ergänzungen. Das passt so. Damit werden wir in der Oberliga eine gute Rolle spielen“, ist er sich sicher.

Einzig die Centerposition bereitet noch ein klein wenig Kopfzerbrechen. „Wir haben ein Größenproblem“, sagt Schönbett. Was ihn aber auch nicht sonderlich stört. Denn: „Dafür sind wir eine sehr schnelle Mannschaft. Dann nutzen wir eben diese Stärke für uns.“

Die jungen Teilnehmer des Basketballcamps im Sommer werden als erstes in den Genuss der Qualität von Strickland kommen. Dort wird er als Trainer sein Können an den wissbegierigen Nachwuchs vermitteln.