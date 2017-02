Nachrichten-Ticker

22:44 Bayern haben nach 5:1 gegen Arsenal Viertelfinale vor Augen

München - Der FC Bayern kann für das Viertelfinale der Champions League planen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Abend das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal daheim mit 5:1. Kunstschütze Arjen Robben, Robert Lewandowski, der herausragende Thiago mit einem Doppelpack und Thomas Müller sorgten für den verdienten Sieg der Münchner, die nun entspannt ins Rückspiel am 7. März in London gehen können.

22:20 Trumps Kandidat für Posten des Arbeitsministers zieht zurück

Washington - Weitere schwere Schlappe für Donald Trump: Andrew Puzder, für den Posten des Arbeitsministers im Kabinett des US-Präsidenten vorgesehen, hat seine Kandidatur nach mehreren übereinstimmenden Medienberichten unter Berufung auf das Weiße Haus zurückgezogen. Im US-Senat, der von Trumps Republikanern dominiert ist, hatte sich eine herbe Niederlage für Puzder angedeutet. Als Manager einer Burgerkette hatte sich Puzder entschieden gegen Regulierungen und den Mindestlohn ausgesprochen. Der Kritik der Demokraten hatten sich mehr und mehr Republikaner angeschlossen.

21:47 Deutschland will militärische Großverbände in Europa aufbauen

Brüssel - Um die europäische Verteidigung zu stärken, will Deutschland mit Partnern militärische Großverbände aufbauen. "Nato-Bündnisverteidigung heißt auch, wieder in größeren Verbänden zu denken", schrieb Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der "Süddeutschen Zeitung". Dazu wolle man bis zu drei gemeinsam ausgestattete und trainierte Divisionen aufbauen. Ähnlich wie bereits mit Frankreich und den Niederlanden praktiziert, biete man etwa Rumänien und Tschechien an, Verbände an Einheiten des deutschen Heeres anzuschließen. Eine Division besteht üblicherweise aus mindestens 10 000 Soldaten.

21:41 Trump sucht wieder Volksnähe - Veranstaltung in Florida

Washington - Inmitten seiner ersten größeren Regierungskrise sucht US-Präsident Donald Trump sein Heil in einer Großkundgebung. Für Samstagabend, vier Wochen und einen Tag nach seinem Amtsantritt, hat Trump nach Orlando in Florida eingeladen. Trump hat oft gesagt, wie viel ihm solche Veranstaltungen bedeuteten, und wie sehr er sie brauche. Gleichzeitig wurde von US-Medien und Politologen vorausgesagt, dass Trump Großkundgebungen immer dann als Mittel einsetzen werde, wenn er in Bedrängnis sei.

20:55 Trumps Kandidat für Posten des Arbeitsministers droht zu scheitern

Washington - Donald Trump steht vor einer weiteren Schlappe: Im von seinen Republikanern dominierten Senat deutet sich eine Niederlage für Trumps Kandidaten für den Posten des Arbeitsministers, Andrew Puzder, an. Bis zu zwölf republikanische Senatoren wollen ihm die Gefolgschaft verweigern, vier gelten als sicher, berichtete der Sender CNN. Die Abstimmung ist für Donnerstag geplant. Es wäre erst der zehnte Ministerkandidat in der US-Geschichte und der dritte in der Nachkriegszeit, der an der Senatshürde scheitern würde.