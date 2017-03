Nun müssen zwei Siege her: Der EHC Freiburg hat Spiel eins der Pre-Playoffs-Serie gegen Ravensburg mit 3:4 nach Verlängerung verloren. Die Towerstars benötigen nur noch einen Sieg. Am Freitag steigt das zweite Match in Oberschwaben.

Freiburg (pd/mib). Beide Trainer mussten am Dienstagabend auf einige Stammkräfte verzichten: Freiburgs Trainer Leos Sulak unter anderem auf Radek Duda und auf Kapitän Philip Rießle, bei den Gästen fehlten unter anderem Brian Roloff und Matthieu Tousignant.

Dennoch sahen die 1952 Zuschauer in der Franz-Siegel-Halle ein flottes erstes Drittel. Und die frühe Führung für die Towerstars. In der 3. Minute zeigte Schiedsrichter Paule eine Strafzeit gegen Freiburg an. Ravensburg schickte einen weiteren Feldspieler auf das Eis. Dann bediente Stephan Vogt Jesse Mychan vor dem Tor, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben. Vogt soll Freiburgs Jakub Grof zuvor mit dem Stock im Gesicht getroffen haben. Die Freiburger protestierten – was aber nichts half.

Der EHC hatte in der 7. Minute eine echte Torchance, Chris Billich an Jimmy Hertel im Ravensburger Kasten scheiterte. In der Folge tat sich das Heimteam jedoch schwer gegen eine gut organisierte Abwehr der Ravensburger, die durch einen Konter ihre Führung beinahe ausgebaut hätten. Norman Hauner scheiterte aber an Lukas Mensator im Freiburger Tor.

Das Powerplayspiel ist nicht zwingend genug

Der zweite Abschnitt bot zu Beginn klassisches Playoff-Hockey: Geringe Fehlerquoten auf beiden Seiten, auf Sicherheit bedachte Aufbaupässe und intensive Zweikämpfe in der eigenen Zone.

In der 27. Minute fiel dann aber der Freiburger Ausgleich. Niko Linsenmaier legte quer ab auf Tobi Kunz, der direkt abzog und traf. Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz. Denn Daniel Schwamberger brachte die Towerstars nur anderthalb Minuten später wieder in Front. Der Stürmer setzte die Scheibe genau rechts oben in den Winkel.

Freiburg antwortete mit druckvollen Angriffen, hatte auch kurz darauf in Überzahl gute Möglichkeiten, aber unter dem Strich war das Powerplay nicht zwingend genug. Den Ausgleich schaffte der EHC aber doch noch. Nach 31 Minuten landete die Scheibe bei Yannik Herm, der aus vollem Lauf draufhielt – 2:2.

Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams zunächst jeweils eine Top-Möglichkeit: Tobias Bräuner scheiterte frei vor Hertel, im Gegenzug ließen die Towerstars eine Chance liegen. In der 47. Minute machte es Chris Billich besser. Über Niko Linsenmaier kam die Scheibe zum Angreifer, der das Spielgerät ins Tor stocherte.

Aber wieder hatte Ravensburg die Antwort parat: Daniel Schwamberger war in der 51. Minute für das 3:3 zuständig, nachdem Adam Lapsansky an der Bande den entscheidenden Zweikampf gewonnen hatte.

In der Schlussphase der Partie dann noch zwei ganz bittere Momente für den EHC: Zunächst musste Tobi Kunz nach einem Zweikampf verletzt ausscheiden. Der Freiburger war mehr oder weniger ungebremst in die Bande geschlittert, kam aber später wieder aufs Eis zurück. Wenige Minuten später erwischte es Lutz Kästle, der ebenfalls nach einem Check gegen die Bande blutüberströmt vom Eis musste und nicht mehr weitermachen konnte. Chris Billich hatte zwei Minuten vor dem Ende Glück, als ein Ellenbogencheck von Ivan Rachunek keine weitere Verletzung verursachte. Im Unterschied zu den vorangegangenen Szenen bekam der Ravensburger diesmal eine Strafe aufgebrummt.

Die Verlängerung begann der EHC in Überzahl, versäumte es aber, wie auch in einem weiteren Powerplay kurze Zeit später, den Sack zuzumachen. Die Gäste standen in Unterzahl gut und landeten den „Lucky Punch“ in der fünften Minute der Overtime. Adam Lapsansky war per Nachschuss erfolgreich.

Tore: 0:1 (02:10) Stephan Vogt (Maximilian Brandl/Alexander Dück - 6:5), 1:1 (26:24) Tobi Kunz (Niko Linsenmaier/Chris Billich), 1:2 (27:57) Daniel Schwamberger (Lukas Slavetinsky/Alexander Dück), 2:2 (30:36) Jannik Herm (Julian Airich/Milos Vavrusa), 3:2 (46:23) Chris Billich (Niko Linsenmaier/Tobi Kunz), 3:3 (50:26) Daniel Schwamberger (Adam Lapsansky), 3:4 (64:30) Adam Lapsansky. SR: Paule. Z.: 1952. Strafminuten: Freiburg 2, Ravensburg 10.