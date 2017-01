Von Gerd Lustig

Lörrach/Weil. Die beiden hiesigen Landesligisten bleiben weiter in der Erfolgsspur. Spitzenreiter CVJM Lörrach bezwang in einem lange offenen Match Aufsteiger TV Bad Säckingen mit 87:65 (21:16, 39:35, 65:54).

Der Tabellenzweite TV Weil hätte sich um ein Haar bei Schlusslicht und Aufsteiger BG Ettenheim bis auf die Knochen blamiert. Nach einer Steigerung im Schlussviertel schafften die Grenzstädter dann aber doch einen fest eingeplanten 86:80 (18:34, 49:50, 68:69)-Auswärtssieg.

CVJM Lörrach „Am Ende zählen vor allem die zwei Punkte“, zeigte sich Thomas Schönbett, Sportwart des CVJM, zumindest erleichtert über den letztlich doch noch standesgemäßen Sieg. Mit dem Spiel seiner Jungs war er nämlich nicht so ganz zufrieden, ähnlich wie schon in den letzten drei Partien zuvor. Irgendwie sei die Lockerheit der Vorrunde abhanden gekommen. Gefallen hat ihm indes, dass fast alle Spieler Körbe erzielten.

Während Spielmacher Aromeo Grigsby diesmal in Manndeckung gut abgeschirmt wurde und lediglich zwölf Punkte verbuchte, sprangen Ahart, Voitl, Blum, Körte & Co. in die Bresche.

Überdies bescheinigte Schönbett der jungen Mannschaft vom TV Bad Säckingen eine engagierte und gute Leistung. Die hätten aggressiv und schnell gespielt und sein Team kaum mehr als drei, vier Punkte wegziehen lassen. „Gegen Ende und vor allem im letzten Viertel sind sie dann allerdings ein wenig eingebrochen“, blickt der CVJM-Sportwart zurück.

Punkte für CVJM Lörrach: Ahart 28, Voitl 17, Grigsby 12, Blum 9, Körte 9, Scheurer 8, Haciuglu 4.

TV Weil Ähnlich zäh wie bereits in der Vorwoche zum Rückrundenauftakt gestaltete sich auch das Gastspiel des TV Weil beim BG Ettenheim. Nach einem völlig indiskutablen ersten Viertel (18:34), besann man sich indes erneut auf die kämpferischen Qualitäten, zeigte sich erfolgreich bei den Rebounds und kam in den beiden Folgevierteln bis auf einen Zähler heran. Erst in der Schlussphase, nachdem das Match wie bereits im Hinspiel hin- und herwogte, gelang es dem TV Weil, die entscheidenden Treffer zu landen.

Schließlich ging das Team um Spielmacher Daniel Glowania mit sechs Punkten Vorsprung und dem inzwischen achten Sieg in Folge als Gewinner vom Platz.