Riesenfreude ist am Wochenende bei Luftpistolenschütze Michael Schwald aufgekommen. Erstmals hat sich der 24-Jährige, der für den ESV Weil in der Bundesliga schießt, für die Europameisterschaft qualifiziert.

Lörrach-Hauingen (lu). In der Altersklasse der U 21-Junioren war ihm das in früheren Jahren bereits zweimal gelungen. „Dass es aber jetzt auch bei der starken Männer-Konkurrenz geklappt hat, ist eine ganz tolle Sache“, kommentierte nun Schwald seine Qualifikation, die er sich durch einen wunderbaren Wettkampf im thüringischen Suhl gesichert hat.

Hauinger präsentiert sich überaus nervenstark

Gleich in der ersten von drei 60er-Runden zeigte er sich bei dieser nationalen Ausscheidung nervenstark und legte den Grundstein für die spätere Qualifikation.

Mit 581 Ringen ging der Hauinger nämlich deutlich in Führung und musste mit weiteren 580 und 578 Ringen lediglich noch Christian Reitz aus Hessen in der Endabrechnung an sich vorbeiziehen lassen.

Unter dem Strich bedeuteten seine 1739 Ringe schließlich als zweitbester Schütze die Teilnahme an der diesjährigen Europameisterschaft als einer der drei besten deutschen Luftpistolenschützen im slowenischen Maribor. Ebenfalls dabei ist Alexander Kindig als Dritter. Der Bayer schoss in der Endabrechnung fünf Ringe weniger als Schwald. Gescheitert in der Qualifikation ist hingegen der aus Bayern stammende Topfavorit Philipp Grimm.

„Ich bin derzeit einfach top drauf“, freute sich Schwald nach der Rückkehr aus Suhl. Das viele Training habe sich einfach ausgezahlt. Jetzt hofft der Student der Uni Freiburg, dass er die gute Form bis zur Europameisterschaft am 10. März halten kann. Der 10. März ist für Schwald im Übrigen ein besonderer Tag: Da feiert der Luftpistolenschütze nämlich seinen 25. Geburtstag.

Michael Schwald wird sich mit intensivem Training in seinem Hauinger Heimatverein auf die EM vorbereiten. Außerdem steht noch ein einwöchiges Trainingslager mit dem deutschen EM-Nationalkader in München auf dem Programm. „Ich freue mich einfach riesig auf diese EM“, so ein hoch motivierter Michael Schwald.