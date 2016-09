Schopfheim (rl). Der MSC Schopfheim richtete am vergangenen Wochenende zwei Veranstaltungen im Rahmen der baden-württembergischen ADAC-Clubsport-Jugend-Motocross-Meisterschaften aus. Die Punkte für die Landesmeisterschaften wurden am Samstag und Sonntag in fünf Klassen ausgefahren, wobei rund 120 Teilnehmer zwischen sechs und 21 Jahren an den Start gingen. Bei herrlichem Hochsommer-Wetter habe es hochklassige Wettbewerbe zu sehen gegeben, freuten sich die Gastgeber um Rennleiter Thomas Grässlin über rasante Starts, Kurvenfahrten und waghalsige Sprünge auf der wie immer beim MSC Schopfheim optimal präparierten Strecke an der Dossenbacher Straße. In der Klasse Schüler A für die Jahrgänge 2007 bis 2010 setzte sich am Samstag Aron Kowatsch vom MSC Sandhausen vor Marco Stradinger (MSC Wiesenlauftal) und Luis-Valentino Laufer (MSC Bräunlingen) durch. Am Sonntag drehte Stardinger den Spieß um, siegte vor Kowatsch. Laufer wurde wieder Dritter. In der Klasse 2 (Schüler B) starteten die Jahrgänge 2004 bis 2008. Es ergab sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag dieselben Platzierungen. Sieger wurde Lucca Möhner (MSC Reutlingen) vor Leon Stradinger (MSC Wiesenlauftal) und Philip Telzerow (MSC Frankenbach). Bei der Jugend A (Jahrgänge 2000 bis 2006) siegte am Samstag Collin Wohnhas (MSC Wiesenlauftal) vor Kevin Krömer (MSC Schmaitheim) und Nick Wiegand (MSC Wiesenlauftal). In dieser Kategorie startete auch der Einheimische Dennis Bahr. Der Zwölfjährige hatte allerdings Pech, stürzte, nachdem er an einem Sprung von einem Konkurrenten touchiert wurde, und konnte nicht mehr weiterfahren. Am Sonntag siegte bei den Jugend-A-Motocrossern wieder Collin Wohnhas, dieses Mal vor Nils Weinmann (MSC Berta) und Lukas Kengeter (MSC Auenwald). Bei der Jugend B (Jahrgänge 2001/2002) sicherte sich am Samstag Jannic Munz (MSC Reutlingen) vor Vereinskollege Felix Osswald und Luis Braitsch (MSC Belzweiler) die Siegerschärpe. Am Sonntag blieb Munz nur Rang zwei hinter Lasse Leben (MSC Frankenbach) und Felix Osswald. In der ältesten Konkurrenz, bei den Junioren der Jahrgänge 2000 bis 1995 schaffte MSC-Schopfheim-Starter Silas Muchenberger am Samstag Platz fünf und am Sonntag Platz drei. Am Samstag siegte Christian Förderer (MSC Isny) vor Kevin Klein (MSC Reutlingen) und Andre de Veer ((MSC Ringingen). Am Sonntag holte sich Kevin Klein den Sieg vor Förderer und dem 17-jährigen Silas Muchenberger, der somit auf dem Podest stand.