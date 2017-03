Sportmix Souverän und korrekt

Lörrach. Lina Schönbett hat eine große Leidenschaft. Wenn wundert’s: Basketball. Sie spielt nicht nur in der Damen-Mannschaft des CVJM Lörrach, sondern ist auch als Referee unterwegs. „Ich wollte die Regeln besser kennenlernen. Mit 15 Jahren habe ich dann als Schiri begonnen“, erzählt die 21-Jährige. Ein Job, der natürlich nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig ist. Das Regelwerk ist sehr umfangreich, das Spiel sehr schnell.

Der Name Schönbett ist eng mit dem CVJM Lörrach verbunden. Das passt einfach. Thomas Schönbett ist Sportwart des Vereins und dazu auch noch Trainer der ersten Herrenmannschaft, die in der Landesliga auf dem ersten Tabellenplatz steht, während sich seine Frau Ute um den Bereich Sponsoring kümmert. Die Töchter sind ebenfalls mit dem Basketball-Virus infiziert. Lydia ging für die Damen-Mannschaft auf Korbjagd, ehe es sie zu einem sozialen Jahr beim Bundesligisten Brose Baskets Bamberg zog. Schwester Ilona trainiert derweil die U17-Mädchen des CVJM.

Und dann wäre da auch noch Lina Schönbett, die sehr erfolgreich als Schiedsrichterin agiert und Männer-Spiele bis zur Oberliga leitet. Bei den Frauen wacht Thomas Schönbetts Nichte sogar bis zur Regionalliga über die Regeln.

Die große Mehrzahl der regionalen Referees sind Männer. Lina Schönbett sticht da als Frau heraus. Das ist nicht immer einfach, aber sie hat sich durchgesetzt: „Als Frau muss man sich den Respekt mehr erarbeiten“, meint die Steinenerin, die jetzt in Bad Krozingen lebt.

„Der CVJM ist mein absoluter Herzensverein. Am Wochenende trifft man die Familie in der Sporthalle. Das ist doch sehr schön“, grinst die 21-Jährige. Mit den Lörracher Basketball-Mädels geht es in der Landesliga-Endrunde zur Sache. So auch am morgigen Sonntag, wenn ab 17.30 Uhr das Auswärtsspiel bei TB Emmendingen auf dem Plan steht. Der CVJM rangiert in der Tabelle derzeit nach vier Partien auf Platz zwei.

Hohe Ambitionen hegt Lina Schönbett in Sachen Schiedsrichterei. „Ich würde gerne noch weiter nach oben. Die 2. Regionalliga bei den Herren wäre auf alle Fälle eine schöne Sache“, sagt Schönbett und weiß genau, was es dafür zu verbessern gilt: „Ich muss an meiner Fitness feilen“, ist sie ehrlich

Den Respekt hat sie sich derweil schon längst erarbeitet. „Das wird von Jahr zu Jahr besser, da man oft auf dieselben Mannschaften und dementsprechend auch auf dieselben Spieler trifft.“ Anfangs habe es Situationen gegeben, die nicht ganz so einfach waren. „Da gab es Diskussionen mit Spielern, die ich lange nicht vergessen konnte“, erklärt sie. Aber auch da wurde sie mit der Zeit gelassener: „Je länger ich pfeife, desto besser kann ich diese Situationen hinter mir lassen.“

Thomas Schönbett ist j voll des Lobes, was ihr Auftreten als Regelwächterin anbelangt: „Sie ist korrekt, agiert souverän und hat das richtige Gespür für das Spiel. Kurzum: Sie macht das sehr gut.“