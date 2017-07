Sportmix Spitz peilt den 19. Titel an

15 Deutsche Meistertrikots werden bei der Cross-Country-DM der Mountainbiker an diesem Wochenende in Bad Salzdetfurth verteilt.

Bad Salzdetfurth (pd/nod). Diese Rekordzahl kommt zustande, weil zum ersten Mal seit der Einführung des Eliminator-Wettbewerbs 2012 die Titel nun auch im Rahmen der Cross-Country-DM ausgetragen werden. Das dicht gedrängte Programm wurde am gestrigen Freitag mit eben dieser Konkurrenz eröffnet.

Dass man die Mammut-Aufgabe in Bad Salzdetfurth bewältigen kann, hat man bereits nachgewiesen. Einerseits durch Rennen der MTB-Bundesliga und andererseits durch die Ausrichtung zweier Deutscher Meisterschaften 2010 und 2013. Beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) freut man sich jedenfalls, dass die Solestadt nach zwei Jahren Pause wieder in die Riege der Cross-Country-Veranstalter zurückgekehrt ist.

Was die Titel-Aspiranten in den Elite-Kategorien angeht, lassen sich bei den Damen drei Namen herausfiltern, die auf dem Papier eigentlich die Medaillen untereinander aufteilen müssten: Titelverteidigerin Sabine Spitz (Niederhof), die auf die Jagd nach ihrem 19. DM-Titel geht, Adelheid Morath, die im Weltcup überzeugen konnte, genauso wie Helen Grobert, im Vorjahr Deutsche Vize-Meisterin. Auch Morath und Grobert haben schon einmal ein Meistertrikot ergattert, und chancenlos sind sie gegenüber der 45-jährigen Spitz nicht, auch wenn die in diesem Frühjahr schon wieder wie eh und je auftrumpfte.

Bei den Herren greift Manuel Fumic auf der 4,6 Kilometer langen Runde, die gegenüber 2014 noch mal ein kleines Update bekommen hat, nach seinem vierten Titel. Der 35-Jährige ist favorisiert, doch im Gegensatz zum Weltcup, wo die Startpositionen zu weit auseinander liegen, kann Titelverteidiger Markus Schulte-Lünzum ins direkte Duell kommen. Gewinnt Fumic, holt er sein viertes Jersey und damit Rekord-Meister Moritz Milatz ein, der im bisherigen Saisonverlauf noch nicht das frühere Niveau erreicht hat.

Eine Menge vorgenommen hat sich auch Junior Tim Meier. Nach seinem Sieg im Bundesliga-Rennen jüngst in Wombach und dem Gewinn des baden-württembergischen Meistertitels rechnet sich das Rheinfelder Ausnahmetalent auch bei den „Deutschen“ in Salzdetfurth einen Spitzenplatz aus.