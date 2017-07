Sportmix SSG: Keine Punkte in der Fremde

Weil am Rhein (mib). Mit zwei Niederlagen im Gepäck ist Verbandsligist SSG Weil von seiner Auswärtstournee zurückgekommen. Erst schlug am Samstagabend in Gemmingen eine 18:21-Niederlage zu Buche, dann zog das Team um Spielertrainer Pio Reuter am Sonntagmorgen in Heilbronn mit 16:19 den Kürzeren. „Wir haben zweimal verloren, können aber mit der Leistung zufrieden sein“, resümiert Reuter. Zwei Spieltage vor dem Ende ist die SSG auf Rang fünf in der Tabelle zurückgefallen.

Wfr. Gemmingen - SSG 21:18 (11:6). - „Dass es in Gemmingen schwierig werden wird, das wussten wir im Vorfeld“, sagt Reuter. „Im zweiten Viertel sind wir unter die Räder gekommen“, meint der Spielertrainer. Dieser Abschnitt ging deutlich mit 6:2 an Gemmingen. „Die Gastgeber haben in ihrem letzten Ligaspiel alles gegeben und uns körperlich und schwimmerisch alles abverlangt.“ Je länger die Begegnung dauerte, desto besser fand die SSG ihren Rhythmus, während der Gegner nervös wurde. „Leider hat dann die Kondition nicht gereicht“, blickt Reuter zurück. Die Partie sei gleichermaßen torreich und spannend gewesen. Trotz Niederlage zollt der SSG-Coach den Referees Attila Berettka/Viktor Szücs eine sehr gute Leistung. „Das Duo hatte das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle.“

Tore für die SSG: Wittner 3, Armbruster 2, Florian 6, Schwer 3, Reuter 2, Hofmann 2.

SSG Heilbronn - SSG Weil 19:16 (6:6). - Bei der Partie in Heilbronn seien die Schiedsrichterleistungen dann „ sehr schlecht“ gewesen. Das, so Reuter, habe sich mehr und mehr auch auf das Spiel übertragen. Die Zuschauer sahen eine sehr „harte und ruppige Begegnung“. Die Fehlentscheidungen seien für beide Mannschaften immer wieder sehr frustrierend gewesen, nimmt Reuter kein Blatt vor den Mund. Die SSG ging mit einer 15:11-Führung in das letzte Viertel. Das reicht aber nicht zum Sieg. „Mangels Auswechselspieler mussten wir in Unterzahl fertigspielen“, erklärt Reuter. Florian wurde frühzeitig zum Duschen geschickt.

Tore für die SSG: Wittner 3, Armbruster 1, Florian 2, Schwer 5, Reuter 2, Hofmann 3.