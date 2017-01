Freiburg (mib/pd). Von wegen besinnliche Feiertage: Sage und schreibe sieben Spiele mussten die DEL2-Klubs in den vergangenen 17 Tagen bestreiten. Mit dem Duell des EHC Freiburg gegen den amtierenden Meister aus Kassel ging dieser kräfteraubende Marathon zu Ende.

Und die Wölfe aus dem Breisgau beendeten die Punktehatz mit einem dicken Ausrufezeichen. Freiburg siegte in der Franz-Siegel-Halle mit 3:0 gegen Kassel. Nun kehren die Teams in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga in den normalen Spielerhythmus zurück.

Die Freiburger zeigten ein hervorragendes Startdrittel, erzielten alle drei Treffer in den ersten 20 Minuten und hatten wieder einmal einen echten Könner zwischen den Pfosten. Lukas Mensator parierte 38 Schüsse der Huskies und durfte sich am Ende über seinen ersten Shutout in der DEL2-Saison 16/17 freuen.

Der EHC erwischte einen guten Start und setzte gleich in der Offensive Akzente. Das wurde in der siebten Minute direkt mit der 1:0-Führung belohnt. Jannik Herm versenkte einen Abpraller in den Maschen. Zwar hatten die Gäste mehr vom Spiel, ohne allerdings zu nennenswerten Chancen zu kommen. Anders die Wölfe: Radek Duda zog in der 16. Minute aus vollem Lauf ab und markierte das 2:0. Der EHC- Spieler des Monats Dezember hatte die Scheibe perfekt getroffen.

14 Sekunden vor der Pausensirene dann sogar der dritte Freiburger Treffer: Chris Billich passte in die Mitte zu Tobi Kunz, der die Scheibe direkt in die linke Torecke lupfte. Das war das 3:0 gegen den amtierenden Meister.

Die Fehlerquote in der Defensive war gering und die Effizienz im Abschluss gnadenlos – ein starkes erstes Drittel.

Auch die beiden folgenden Abschnitte ähnelten sich in gewisser Weise: Kassel versuchte, irgendwie ins Spiel zu kommen, biss sich aber an der Freiburger Abwehr und speziell an Lukas Mensator die Zähne aus. Freiburg hätte die Führung noch ausbauen können. Schiedsrichter Oswald versagte unter anderem dem vermeintlichen 4:0 durch Radek Duda aber die Anerkennung, da Marc Wittfoth im Torraum gelegen hatte. Für Freiburgs Coach Leos Sulak war der Treffer jedoch regulär gewesen, da Wittfoth den Kasseler Torhüter in dieser Situation nicht behindert hatte.

Im Schlussabschnitt zog sich der EHC noch tiefer in die eigene Zone zurück, verteidigte dabei sein eigenes Tor mit viel Geschick und vor allem sehr diszipliniert. Die Freiburger Fans feierten in den Schlussminuten den am Ende sicheren Sieg gegen den amtierenden Titelträger. Der Punktgewinn gegen den hessischen Top-Klub war umso wichtiger, da die direkte Konkurrenz ebenfalls punkten konnte. Gegen den Tabellennachbarn aus Bayreuth geht es dann für Freiburg am nächsten Freitag.

Tore: 1:0 (06:47) Jannik Herm (Austin Cihak/Aron Wagner), 2:0 (15:14) Radek Duda (Petr Haluza), 3:0 (19:47) Tobi Kunz (Márton Vas/Chris Billich). SR: Oswald. Z.: 1786. Strafminuten: Freiburg 8, Kassel 32.