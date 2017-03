Omar Tareq hat mal wieder seine läuferische Klasse unter Beweis gestellt. Beim 34. Rheinfelder Lauftag, ausgerichtet vom LCM Rheinfelden, gewann er den Halbmarathon in einer Zeit von 1:12:40 Stunden. Allerdings hatte der 24-jährige Athlet vom TuS Lörrach-Stetten diesmal mehr Arbeit zu verrichten als gewohnt.

Rheinfelden (lu). Nach der ersten von vier Runden führte nämlich der im Schweizer Zeiningen lebende Australier Patrick Tongue das Feld an. Tareq konnte dann am Ende der zweiten Runde aufschließen und sich in der Folge ein wenig absetzen. Im Ziel hatte er schließlich eine knappe Minute Vorsprung. Dritter wurde Ole Srucke (Freiburg) mit mehr als zwei Minuten Rückstand und wenige Meter vor Robert Krinke (TV Tiengen Tunibergläufer).

Tareq startet auch im Zehn-Kilometer-Lauf

„Ich bin es heute locker angegangen, und habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass es eine gute Zeit werden würde“, erklärte der Sieger im Ziel. Viel Zeit für Interviews blieb ihm da indes nicht. Denn er wollte gleich im Anschluss noch auf die Zehn Kilometer-Strecke gehen. Das gelang ihm dann zunächst auch ganz gut. Doch auf dem vierten Platz liegend gab er schließlich auf. „Mir sind die Füße fast eingeschlafen. Es war wohl doch zu viel“, gestand der 24-Jährige.

Einen einsamen Start-Ziel-Sieg bei den Frauen lief Susanne Gölz (SC Breisgau) heraus. In einer Zeit von 1:24:35 Stunden verwies sie Maja Menesghin (Verne) mit fast acht Minuten Rückstand auf den zweiten Platz. Dritte wurde Antonia Zwönitzer (Freiburg), die den Lauf als gutes Training für einen Marathonlauf im August betrachtete.

Im anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf setzte dann Viktor Larisch (Waldkirch) bei den Herren die Maßstäbe. In einer Zeit von 33:35 Minuten gewann er mit 20 Sekunden Vorsprung auf den in Rheinfelden wohnenden und in Basel trainierenden Marco Meeuwse aus den Niederlanden. Dritter wurde der ehemalige Berglaufspezialist Matthias Körner (TV Grenzach) mit weiteren 20 Sekunden Rückstand.

„Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nur gegen den Wind laufe, hatte daher kein richtiges Tempogefühl“, war der Sieger, der einst für den TuS Lörrach-Stetten an den Start ging, dennoch mit seiner Endzeit zufrieden. Den Lauf in Rheinfelden hat Larisch als Training für den Halbmarathon am 2. April in Berlin genutzt.

Bei den Frauen setzte sich die in der Läuferszene hinlänglich bekannte Evi Polito (LG Hohenfels) durch. Im Ziel hatte sie in einer Zeit von 39:05 Minuten mehr als drei Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Sonja Koglin (TuS Lörrach-Stetten) sowie eine knappe weitere Minute auf Heike Dold (Team Eggenen). „Es war warm und windig, aber es war gut zu laufen“, strahlte die Siegerin