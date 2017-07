Sportmix Thomas drückt mächtig auf die Tube

Wegen der hochsommerlichen Temperaturen sind die Bezirksjugendmeisterschaften der U16 und U14 im Nonnenholz für alle Beteiligten eine echte Herausforderung gewesen. 105 Nachwuchsathleten aus zwölf Vereinen waren mit von der Partie. „Sie haben durchgehalten“, zollte Thomas Richter vom ESV Weil Respekt.

Von Mirko Bähr

Weil am Rhein. „Es war sehr, sehr warm“, blickt er auf die Titelkämpfe zurück, zu denen 117 Teilnehmer gemeldet hatten. 105 junge Sportler machten dann mit. „Auch wenn das gegenüberliegende Laguna schnell andere Wünsche generierte“, wie Richter nicht ganz ernst gemeint erklärt. Mit der Resonanz war man beim ESV Weil zufrieden. „Die Zahl liegt im Schnitt der vergangenen Jahre.“

Sehen lassen konnten sich auch im Großen und Ganzen die Leistungen der Nachwuchsathleten. In der M12 war Luan Kummle vom TV Wehr schnell auf den Beinen und absolvierte die 75 Meter als einziger Sportler unter elf Sekunden (10,94 Sekunden). Ebenfalls nicht zu schlagen war er im Weitsprunggraben. 4,17 Meter bedeuteten für ihn auch hier den Sieg.

Devin Thomas (TuS Lörrach-Stetten) ließ sich nicht lumpen und zeigte in der M13 eine „beeindruckende“ Leistung auf der Sprintstrecke, wie Verbandstrainer Christoph Geissler feststellte. Er war über die 75 Meter-Strecke bereits nach 9,66 Sekunden im Ziel. Unter zehn Sekunden lief sonst niemand mehr. „Das war schon sauschnell“, lobte Geissler. Außerdem knackte Thomas als Einziger die Fünf-Meter-Marke im Weitsprung (5,05 Meter).

M14: Gefallen am Siegen hat auch Ramon Schindler von der LG Hohenfels gefunden. So stand er gleich in vier Wettbewerben ganz oben auf dem Podest. Die 100 Meter absolvierte er in 12,89 Sekunden, 5,21 Meter schlugen im Weitsprung zu Buche, die Hürdenstrecke meisterte er in 13,19 Sekunden, und sein bester Versuch mit dem Speer landete bei 33,52 Meter.

Mit 1,60 Meter wartete Tim Hartinger vom TV Wehr im Hochsprung der M15 auf. Gut in Schuss war in dieser Altersklasse auch Finn Ströbel vom TuS Höllstein. Die Kugel stieß er auf satte 12,49 Meter, während sein Speer nach exakt 32,57 Metern im Rasen stecken blieb.

Bei den weiblichen Teilnehmern feierte in der W12 Cora Nussbaumer von der LG Hohenfels einen Hattrick. Den Titel holte sie über die Hürden in 10,95 Sekunden, 4,57 Meter verbuchte sie im Weitsprung, und auch die 23,20 Meter im Speer wurden nicht mehr übertroffen. Ebenfalls drei Titel gingen an Sara Furler (TV Wehr). Ihre Zeit über 800 Meter betrug 2:50,38 Minuten, die Kugel landete nach 6,08 Metern, während sie den Diskus auf 13,10 Meter schleuderte.

„In dieser Klasse gab es generell einige sehr gute Athletinnen“, resümierte Sven Möckel vom ESV beim Blick auf die Ergebnisse der W13. Stellvertretend hob er Regula Valenta vom TV Bad Säckingen hervor, die mit dem Speer eine Weite von 36,07 Meter erreichte und mit 28,04 Meter im Diskuswurf ebenfalls unerreicht blieb.

W14: Hier feierte Wiebke Herzog von der LG Hohenfels zwei Bezirksmeistertitel. Über 100 Meter blieb ihre Zeit bei 13,39 Sekunden stehen, während das Maßband in der Weitsprunggrube 4,75 Meter anzeigte.

„Super Wurfergebnisse“ erzielte laut Möckel Feline Weger vom TV Bad Säckingen in der W15. Weger hatte erst kürzlich mit 36,50 Metern im Diskuswurf die Qualifikation für die Deutsche Schülermeisterschaft gepackt. In Weil feierte sie drei Meisterschaften. Im Kugelstoßen (10,86 Meter), im Diskuswurf (29,91 Meter) und im Speerwurf (34,55 Meter) landete sie vor der Konkurrenz.