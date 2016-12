Kaltenbach/Hochzillertal (csi). Bei besten Schnee- und Wetterbedingungen fanden mit der Deutschen Jugendmeisterschaft in der Alpinen Kombination aus Super G und Slalom gingen in dieser Woche die ersten Meisterschaftswettbewerbe für die alpinen Rennläufer der Jahrgänge 1996 bis 2000 im österreichischen Hochzillertal bei Kaltenbach über die Bühne. Laufbestzeiten in den Slalomwettbewerben der Alpinen Kombination bescheren Yannik Zeller (SC Oberried) und Tim Siegmund (Skizunft Rheinfelden) Top-Ergebnisse.

Während im Super G noch die Speed- und Gleitqualitäten der deutschen Nachwuchshoffnungen gefragt waren, kam beim anschließenden Slalom das Technikkönnen zum Zuge.

Yannik Zeller fuhr im Super G auf Rang sieben, Tim Siegmund auf Rang 29 und Vereinskollegin Lea Mai bei ihrer ersten Jugendmeisterschaft auf Rang 31.

Dem 18-jährigen Siegmund gelang mit einem furiosen Slalomlauf die Laufbestzeit, was in der Gesamtendabrechnung Rang sieben und in der deutschen Jugendmeisterschaftswertung Platz fünf bedeutete. „Im Super G war es noch etwas unruhig, aber der Slalom war dann richtig schnell“ , war Tim Siegmund im Ziel erleichtert. Zeller und Mai schieden wie viele weitere Starter in dem anspruchsvollen Slalomlauf aus. Deutsche Jugendmeister in der Alpinen Kombination wurden Bastian Meisen (SC Garmisch) und Elisabeth Willibald (SSC Jachenau).

Am Folgetag verschafften sich Zeller und Siegmund beim FIS-Super G der zweiten alpinen Kombinationswertung mit den Plätzen zwölf und 18 aussichtsreiche Positionen, die an diesem Tag Zeller mit ebenfalls Laufbestzeit im Slalom in Platz drei auf dem Stockerl umwandelte. „Das war ein heißer Ritt beim Slalom. Ich bin froh, dass es gut ausgegangen ist“, freute sich Yannik Zeller über die erste Podestplatzierung des Winters. Siegmund unterlief ein kleiner Fahrfehler, aber auch er fuhr mit guter Laufzeit auf Rang elf und damit die beste Platzierung bei einem FIS-Rennen. Lea Mai bewältigte den Super G an diesem Tag deutlich souveräner und kam auf Rang 29.

Gut präsentierte sich auch die Neu-Jugendfahrerin Chiara Horning (SC Muggenbrunn), die sich mit sehr guter Slalomzeit um 16 Plätze auf Rang 22 in der Endwertung vorarbeiten konnte. Rennsiegerin wurde Weltcup-Fahrerin Patrizia Dorsch (SC Schellenberg) und wiederum der Garmischer Bastian Meisen.

Weitere Ergebnisse: Nils Haser (Skiteam Freiburg) Super G: 55/57; Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) Super G: 54; Nicolas Kiefer (SC Engen) Super G: 63/67; Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) Super G: 61/65, Alpine Kombination: 42; Lea Mai: Super G: 31/29; Olivia Wenk (SC Löffingen) Super G: 37/38, Alpine Kombination: 21/24; Chiara Horning Super G: 40/38, Alpine Kombination: 22; Laurine Goldschmidt (SZ Rheinfelden) Super G: 43/43, Alpine Kombination: 25/28; Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) Super G: 44/42, Alpine Kombination: 23/27.