Sportmix Topbesetzung und viel Lob

„Wir kommen gerne hierher, es ist wirklich ein schönes und top-organisiertes Turnier.“ Marie Dinkelacker, die an der Seite von Britta Steffens (beide Rocket Konstanz) das jüngste Top A-Beachvolleyballturnier in Schopfheim (wir berichteten) gewonnen hat, sagt das nicht, weil sie’s vielleicht müsste, sondern aus Überzeugung.

Von Gerd Lustig

Schopfheim. Da es auch jetzt schon zum dritten Mal bei der vierten Finalteilnahme mit dem Sieg für das baden-württembergische Spitzenteam geklappt hat, fiel die kleine Liebeserklärung an die Markgrafenstadt aber natürlich umso leichter.

Mit 21:18 und 21:16 hatten sich die Topgesetzten Dinkelacker/Steffens diesmal den Siegerpokal gegen das Duo Leonie Welsch und Lisa Arnholdt (TV Rottenburg) geschnappt. Dafür war unter anderem im Halbfinale gegen das an Position sechs gesetzte Doppel Lena Eckert/Pia Lemberger (SVK Beiert-heim) beim 21:11 und 21:18 harte Arbeit nötig.

Bereits bei einem der letzten Landesturniere in der BaWü-LBS-Serie waren die Teams aufeinander getroffen. Da fiel das Ergebnis indes deutlicher aus. „Du musst versuchen, immer positiv zu bleiben und von Punkt zu Punkt zu denken“, verriet Dinkelacker das Erfolgsgeheimnis.

Den dritten Platz im kleinen Finale sicherten sich Welsch/Arnholdt durch einen 24:22 und 21:12-Erfolg gegen das an Position vier gesetzte Team Clarissa Preuß/Laura Sutor (TTV Dettingen).

Gebrüder Wolf kämpften sich bis ins Finale vor

Dass man auch mit einer Niederlage in der Zwischenrunde ins Endspiel kommen kann, bewiesen die Brüder Peter und Georg Wolf (Rüsselsheim). Nachdem sie gegen Fabian Schmidt/Lukas Jaeger (Karlsruhe) verloren hatten, kämpften sie sich über die Hoffnungsrunde wieder zurück und ins Finale. Hier aber zogen sie gegen das topgesetzte Duo Yannick Harms/Philipp Arne Bergmann (Hameln), das auf Ranglistenplatz zwei in Deutschland geführt wird, den Kürzeren. Mit 21:19 und 21:16 ging der Turnierpokal an Harms/Bergmann.

Platz drei holten sich Niklas Stooß/Florian Schweikert (Friedrichshafen/Augsburg) durch einen 21:17 und 21:11-Erfolg gegen Manuel Harms/Mirko Schneider (Stuttgart).

In der Männerkonkurrenz hatten im Übrigen auch Martin Schaffner und Stephan Weber (VC Weil) als einzige Lokalmatadoren mitgemischt. Pech für das Duo: Gleich in Runde eins trafen sie auf die späteren Finalteilnehmer Wolf/Wolf. Mit einer 15:10 und 15:13-Niederlage zogen sie sich aber mehr als achtbar aus der Affäre, wurden letztlich nach einer weiteren Niederlage 13. und Letzter des Turniers, was aber auch keinen Beinbruch darstellte.

So hatte Martin Schaffner für die Aufgabe als Chef-Organisator für die 13. Auflage des Top A-Turniers schon mehr Zeit. Von allen Seiten bekam er auch für das bislang bestbesetzte Turnier viel Lob.

Sponsor steigt aus: Turnier steht nun auf der Kippe

Ob die Veranstaltung indes in ähnlichem Rahmen 2018 stattfinden kann, ist durch den Ausstieg von LBS als Hauptsponsor fraglich. „Wir arbeiten dran und schauen, dass wir was hinkriegen“, erklärten aber unisono Schaffner und Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz.