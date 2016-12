Salzburg (pd/nod). Bei den diesjährigen Internationalen österreichischen Meisterschaften in Salzburg wurde ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet. 74 Athletinnen aus sechs Nationen (Niederlande, Schweiz, Belgien, Norwegen, Deutschland und Österreich) gingen in den verschiedenen Altersklassen der Junioren, Jugend und Elite im kompetitiven Wettstreit an den Start.

In der Eliteklasse startete Claudia Trickes (ehemals TB Binzen) für die deutsche Delegation. Das internationale Starterfeld war mit ehemaligen und amtierenden Weltmeisterschaftsteilnehmern und Weltmeistern hochkarätig besetzt. Insgesamt zeigten 14 Sportlerinnen und Sportler in einer gemeinsamer Wertung in der Elite-Klasse ihr außergewöhnliches Können.

Trotz Schulterproblemen seit dem Frühsommer gelang es Claudia Trickes, in der Disziplin Sprung ihr Können voll ausspielen. Bewertet wurde die Ausführung des Sprungs sowie dessen Schwierigkeit. Das Reglement sieht vor, dass von zwei Sprüngen derjenige mit der besseren Bewertung in die Endwertung einfließt. Mit exakt 7.00 Punkten (Startwert 8.30 Punkte) erreicht sie den hervorragenden 5. Rang.

In der Ausführung ebenbürtig zu den Plätzen eins bis vier, mangelte es ihr noch an Schwierigkeitspunkten, um sich näher am Podest platzieren zu können. Erstmals gelang es ihr, im Wettkampf, einen schwierigeren Sprung zu zeigen, so dass sie im zweiten Sprung ihre Schwierigkeit um weitere 0.2 Zähler steigern konnte. Die Konstanz ihrer Trainingsleistung bestätigte die gebürtige Lörracherin somit erneut.

Das Podium selbst ging erstmals geschlossen an die Schweizer Sportler der Sportvereinigung Satus Züri 12. Gold erturnte sich Cheyenne Rechsteiner vor Edwina Huber, gefolgt von Mathias Reich auf dem Bronzerang.