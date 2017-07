Sportmix Triumph im Degerloch

Alles roger im Degerloch! Der Meister in der Herren 60-Regionalliga Südwest heißt TC Lörrach. Mit einem 7:2-Erfolg im letzten Meisterschafts-Match bei TEC Waldau machten die Lörracher Senioren am Samstag den Triumph perfekt. Nun darf der TCL im September mit den drei weiteren Regionalliga-Meistern um den deutschen Meistertitel spielen.

Von Uli Nodler

Stuttgart. „Es ist der größte Erfolg einer Mannschaft des TC Lörrach in seiner 81-jährigem Vereinsgeschichte,“ kommentierte Team-Kapitän Bernd Martin den Titelgewinn.

TCL gewinnt alle drei Match-Tiebreaks

Das klare Ergebnis täuscht jedoch über den wahren Spielverlauf hinweg. Drei der sechs Einzel-Matches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Und alle drei Duelle gewannen die Gäste. Das spricht für die Nervenstärkes des neuen Regionalliga-Meisters.

In der ersten Einzel-Runde lieferten sich Wilhelm Tscholl, Lörrachs Nummer Vier, und der Waldauer Christoph von Eynatten ein brutal enges Match. Jeder der beiden hatte einen Satz mit jeweils 7:5 gewonnen. Im Match-Tiebreak setzte sich Tscholl dann mit 10:8 durch. Uwe Scherer an Nummer Zwei musste sich dem ehemaligen Tischtennis-Doppeleuropameister Peter Stellwag glatt in zwei Sätzen beugen. Noch klarer als Stellwag schlug Lörrachs Nummer Sechs Thomas Schmid den Waldauer Erhard Mössle.

So gingen die Gäste aus der Grenzecke mit einem 2:1-Vorsprung in die zweite Einzelserie. Großes Tennis boten die beiden Spitzenspieler. Nachdem der Tscheche Zdenek Zofka (Waldau) den ersten, heiß umkämpften Satz mit 7:5 für sich entschieden hatte, konterte Jorge Camina-Borda, Lörrachs Nummer Eins, mit einem 6:4 in Durchgang zwei. Im Entscheidungssatz hatte der Spanier dann mit 11:9 das bessere Ende für sich.

In die Verlängerung musste auch Rolf Spitzer, der Schweizer in Diensten des TCL. Spitzer verlor Satz eins deutlich mit 2:6. Die Lörracher Nummer Fünf steigerte sich in Durchgang zwei, glich mit einem 7:5 nach Sätzen aus. Im Match-Tiebreak bewies Spitzer Nervenstärke und holte den Siegpunkt. Da auch Bernd Martin sein Einzel in zwei Sätzen gewonnen hatte, stand der Lörracher Auswärtssieg und damit auch der Gewinn des Meistertitels schon nach den Einzeln fest.

Die Doppel wurden dann nicht mehr ausgespielt.

Aus der Regionalliga Südwest der Herren 60 müssen aus dem Siebenerfeld der Siebte TC Leonberg und der TC Grün-Weiß Edenkoben absteigen.

Einzel: Zofka - Camina-Borda 7:5, 4:6, 9:11; Stellwag - Scherer 6:2, 6:4; Kindschuh - Martin 4:6, 3:6; von Eynatten - Tscholl 5:7, 7:5, 8:10; Rohwedder - Spitzer 6:2, 5:7, 9:11; Mössle - Schmid 1:6, 2:6. Doppel: Zofka/Stellwag - Camina-Borda/Martin 1:0 w.o. Camina-Borda/Martin; Kindschuh/von Eynatten - Tscholl/Seifert 0:1 w.o. Tscholl/Seifert; Rohwedder/Mössle - Spitzer/Schmid 0:1 w.o. Rohwedder/Mössle.