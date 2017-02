Klassenerhalt! Trotz der 2:3-Pleite gegen Crimmitschau hat der EHC Freiburg den Ligaerhalt in der DEL2 vorzeitig eingetütet. Die Freiburger proftierten von der Niederlage der Bad Nauheimer gegen die Lausitzer Füchse.

Freiburg (mib/pd). Es gibt Teams, die liegen einem einfach nicht. Beim EHC ist es das Schlusslicht aus Crimmitschau. Von zwölf möglichen Punkten in dieser Saison hat das Team von Coach Leos Sulak gegen die Sachsen nur zwei geholt. Im Heimspiel am Sonntag in der Franz-Siegel-Halle gingen die Breisgauer trotz einer 2:0-Führung nach zwölf Minuten leer aus.

Der Start verlief wunschgemäß: Der EHC agierte bereits in der ersten Spielminute in Überzahl. Und nach nur 24 Sekunden Powerplay landete die Scheibe im Crimmitschauer Netz. Chris Billich hatte hinter dem Tor die Scheibe an den Rücken von Eispiraten-Keeper Ryan Nie gespielt – 1:0. Jannik Herm erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Wieder war es ein Überzahltreffer. Radek Duda hatte den freistehenden Herm am langen Pfosten bedient.

Crimmitschau kam besser ins Spiel und kam in der 26. Minute durch Patrick Pohl zum Anschluss. Nur 66 Sekunden später erzielte Eispiraten-Kapitän André Schietzold den Ausgleich. Der Verteidiger hatte von der blauen Linie abgezogen.

Freiburg fing sich Mitte des zweiten Drittels wieder, rannte auf das Tor von Nie an, hatte jedoch kein Glück im Abschluss. Der EHC versuchte es mit allen Mitteln, ein Tor blieb ihm versagt. In der 53. Minute fiel der Treffer auf der anderen Seite. Daniel Bucheli hatte einen Alleingang im Kasten untergebracht. Der EHC warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn. Nach einer Spieldauerstrafe gegen Martin Bartek in der Schlussminute sogar in doppelter Überzahl. Aber der Crimmitschauer Kasten war wie vernagelt.

Heute geht es für die Wölfe auswärts weiter. Die Freiburger müssen beim Spitzenteam Bietigheim Steelers ran.

Tore: 1:0 (01:12) Chris Billich (Niko Linsenmaier/Márton Vas - 5:4), 2:0 (11:02) Jannik Herm (Radek Duda/Marc Wittfoth), 2:1 (25:24) Patrick Pohl (Ole Olleff/Christoph Kabitzky), 2:2 (26:30) André Schietzold (Patrick Pohl/Jason Pinizzotto), 2:3 (52:11) Daniel Bucheli (Jason Pinizzotto/Patrick Pohl). SR: Hascher. Z.: 2060. Strafmin.: Freiburg 4, Crimmitschau 37.