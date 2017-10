Sportmix TVW will unter die ersten Fünf

Weil am Rhein (fas). Die Basketballer des TV Weil starten morgen in die neue Landesliga-Saison. Zum Auftakt geht’s nach Pforzheim zu den Goldstadt Baskets. Los geht es ab 16.30 Uhr.

Anfang August nahm der TVW die Vorbereitung auf. Zunächst wurde viel Wert auf die Kondition gesetzt. Anschließend ging es auf’s Parkett. Spielsysteme wurden einstudiert. All das hat allerdings Spielertrainer Marius Himmel verpasst. Der Distanzschütze weilte zwei Monate in Finnland. „Ich muss nun erst einmal die konditionellen Defizite aufholen“. Daniel Glowania und Dennis Gerdon übernahmen das Training in der Zwischenzeit. Testspiele hat der TV Weil keine absolviert. „Das ist allerdings nichts außergewöhnliches. Es hat sich eben nichts ergeben“, so Himmel.

Mohamed Ndam ist zum Meister und Oberliga-Aufsteiger CVJM Lörrach gewechselt. Neu hinzugekommen ist, aus beruflichen Gründen, ein Flügelspieler aus Hamburg. „Er hat dort höherklassig gespielt.“

Die Mannschaft ist schon eingespielt und wird vermutlich keine lange Anlaufzeit brauchen. So wollen die Grenzstädter doch an die Leistungen der vergangenen Runde anknüpfen. „Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten Fünf.“ Daniel Glowania wird am Wochenende fehlen.