Sportmix Und wieder nichts

Grenzach-Wyhlen (mib). Es ist wie verhext: Die Oberliga-Damen des TC 1923 Grenzach können in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Auch gegen den Freiburger TC stand am sechsten Spieltag eine Niederlage. Mit 3:6 ging das Heimspiel gestern bei schwülem Wetter verloren. Das Schlusslicht muss sich nun wohl oder übel mit dem Abstieg in die 1. Bezirksliga abfinden.

Was hat gefehlt? „Die Nerven, der Kopf, sicher auch die Konstanz. Von allem wohl etwas“, ließ eine geknickte Teamchefin Diana Carollo wissen. Sie selbst durfte über ein Erfolgserlebnis jubeln, weil sie ihr Einzel ohne Schwierigkeiten nach Hause brachte. Erheblich mehr Mühe hatte Nicola Grether, die im Match-Tiebreak mit 10:4 die Oberhand behielt. Weitere Zähler konnte Grenzach jedoch nicht verbuchen.

Auch Katharina Strauch nicht, die bereits mit 7:6 und 4:1 führte, die Partie in der Tasche zu haben schien, um sie am Ende doch noch aus der Hand zu geben. Satz zwei ging mit 6:7 an die Gästespielerin, die dann auch mit 10:6 im Match-Tiebreak den längeren Atem hatte. Knapp verloren hat auch Tabea Toporzissek. Sie zog mit 5:7 und 4:6 den Kürzeren.

Und weil Mirjam Gämperli mit 1:6 und 6:7 und Miriam Rasenberger mit 0:6 und 2:6 am Ende ebenfalls ihren Kontrahentinnen gratulieren mussten, waren die Chancen, endlich den ersten, sehnsüchtig erwarteten Erfolg dieser Medenrunde zu feiern, auf ein Minimum gesunken. Carollos Zuversicht war nach der Bekanntgabe der Aufstellungen noch groß. Doch wieder wurde es nichts. Mit der Niederlage der Doppelpaarung Carollo/Toporzissek war die Messe gelesen.

Einzel: Gämperli - Saar 1:6, 6:7, Carollo - Bozhilova 6:2, 6:0, Grether - Fimpel 4:6, 6:4, 10:4, Rasenberger - Rombach 0:6, 2:6, Toporzissek - Pfugfelder 5:7, 4:6, Strauch - Drees 7:6, 6:7, 6:10. Doppel: Gämperli/Strauch - Bozhilova/Fimpel 6:1, 6:3, Grether/Rasenberger - Saar/Rombach 2:6, 2:6, Carollo/Toporzissek - Pfugfelder/Drees 1:6, 3:6.