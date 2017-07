Sportmix Unter Flutlicht in Parcours

Lörrach (pd). Erstmals wird das Regio-Reitturnier beim Reiterverein Lörrach an drei Tagen ausgetragen. Diese Maßnahme soll laut dem Veranstalter die Prüfungen etwas entzerren und sei nicht zuletzt eine Reaktion auf die gewohnt hohe Nennungszahl. So wurden bis zum Nennungsschluss in diesem Jahr knapp 480 Starts gemeldet.

Der heutige Freitag gehört ganz der Dressur. Von 14 bis 22 Uhr gibt es Prüfungen bis zur Klasse L zu sehen. Die zwei höchstdotierten Prüfungen sind dabei eine L-Dressur auf Trense und eine L-Dressur auf Kandare. Diese beiden Prüfungen bilden den Abschluss dieses Tages und werden unter Flutlicht über die Bühne gehen.

Am Samstagvormittag können die Zuschauer weitere Dressurprüfungen verfolgen, der Nachmittag gehört dann den Springreitern. Bis zur Klasse A werden Prüfungen durchgeführt. Gegen 22 Uhr findet das beliebte Stafettenspringen, ebenfalls unter Flutlicht, statt. Am Sonntag steigt ab 16 Uhr als Höhepunkt eine Stilspringprüfung der Klasse L.

Dem Publikum wird am Samstagabend eine Voltigiervorführung geboten sowie eine weitere am Sonntag in der Mittagspause.

Weitere Informationen sowie einen genauen Zeitplan gibt es im Internet unter www.reitverein-loerrach.de.