Sportmix Vanina dreht Match mit Doppelpack

Der RSV Weil hat den Grundstein für ein Weiterkommen gelegt. Im ersten Spiel der Viertelfinal-Playoffserie besiegte der RSV Weil gestern in der heimischen Rollsporthalle den RHC Genf in einer spannenden und gutklassigen Partie mit 3:2 (1:2).

Weil am Rhein (lu). In der Neuauflage des Vorjahresduells, das der RSV damals in zwei Spielen verloren hatte, schafften es die Weiler sogar, nach einem 0:2-Rückstand das Match noch zu drehen. Die Tore für die Gastgeber erzielten Jorge Villamil-Novoa (23.) per Penalty sowie der zweifache Torschütze Marzio Vanina (41. und 47. Minute).

„Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, schnaufte RSV-Coach Reiner Brinker nach der Schlusssirene erst einmal durch. Kampfgeist und Leidenschaft haben seiner Meinung nach den Ausschlag für den Erfolg gegeben. Ihm sei von Anfang klar gewesen, das es eine ganz enge Kiste werde. Denn der RHC Genf sei einer der stärksten und stabilsten Mannschaften in der Liga, gehöre eigentlich nicht auf den vorletzten Platz des Playoff-Achterfeldes. „Da entscheiden dann die Tagesform und auch ein wenig Glück“, so Brinker.

Zunächst aber war das Glück auf Seiten der Gäste. Binnen 32 Sekunden in Minute 20 brachte RHC-Stürmer Louis Forel mit zwei Treffern seine Farben in Front. Die Blau-Weißen steckten indes nicht auf und kamen kurz vor der Pause noch durch ein Penalty-Tor von Jorge Villamil-Novoa zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren dann richtig Gas. Meist feldüberlegen, blieben zunächst aber gute Torchancen Mangelware. Erst als Gästespieler Flavio Silva in der 39. Minute für zwei Minuten auf die Strafbank musste, nutzte der RSV sein Überzahlspiel und kam durch den agilen Marzio Vanina (41.) zum Ausgleich.

Auch in der Folge machten die Weiler Druck – und wurden in der 47. Minute mit dem dritten Treffer nach Zuspiel von Felix Furtwängler belohnt. Wieder war Varzina der Torschütze.

Um ein Haar wäre Genf 18 Sekunden vor dem Ende noch der Ausgleich gelungen. Doch RSV-Goalie Daniel Dietrich zeigte sich glänzend auf dem Posten. „Das ist mit der beste Goalie der Liga, es ist wichtig, dass wir ihn haben“, lobte Brinker.

Und so ist ihm auch vor dem zweiten Spiel in Genf am kommenden Samstag nicht bange. Dann steht auch der diesmal noch gesperrte Max Bross wieder zur Verfügung. „Das macht unser Spiel nochmals variabler“, so der RSV-Trainer.

Tore: 0:1 (20.) Forel, 0:2 (20.) Forel, 1:2 (23.) Villamil-Novoa, 2:2 (41.) Vanina, 3:2 (47.) Vanina.