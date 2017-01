Bereits am dritten Tag des Jahres gibt es wieder DEL 2-Eishockey in Freiburg: Das erste Match 2017 ist gleich ein Knüller, der EHC Freiburg empfängt am 3. Januar die Löwen Frankfurt.

Freiburg (pd/nod). Die Partie am heutigen Dienstagabend im Freiburger Eisstadion beginnt um 19.30 Uhr. Wie bei allen Spielen in den Weihnachtsferien ist mit einem erhöhten Andrang zu rechnen, weswegen die EHC-Verantwortlichen raten, den Vorverkauf auf „tickets.ehcf.de“ in Anspruch zu nehmen.

Bei der Begegnung gegen Bietigheim am 30. Dezember (4:2) wurde erstmals in dieser Saison die 3000-Zuschauer-Marke geknackt. Das zeigt: Das Freiburger Sportpublikum goutiert den unglaublich leidenschaftlichen Einsatz der EHC-Cracks und weiß, dass sie sich in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga DEL2 zu einer echten Marke und zu einem Gegner entwickelt haben, der auch Spitzenteams das Leben schwer machen kann.

Frankfurter Kader mit Stars gespickt

Das wissen auch die in der Tabelle auf Platz 2 stehenden Frankfurter Löwen, deren Etat zwar weit über jenem der Breisgauer liegt und deren Kader mit Stars gespickt ist, die sich an den Wölfen aber schon mehrfach die Zähne ausgebissen haben. Auch im bisher einzigen Aufeinandertreffen der Saison hatten sich die Hessen lange schwer getan und am Ende mühsam mit 4:2 gewonnen.

4:2 ist auch ein Resultat, das aus südbadischer Sicht für schöne Erinnerungen sorgt, wenn von Frankfurt die Rede ist: So endete am 21. Spieltag der zurückliegenden Saison das Freiburger Heimspiel nach einem furiosen 4:0-Schlussdrittel. Und ein 4:2 stand auch am 30. März 2015 auf der Anzeigetafel der Franz-Siegel-Halle. Damals beendete der EHC eine 49 Spiele währende Erfolgsserie der Löwen.

Im Blickpunkt stehen werden heute unter anderem Marton Vas und Marc Wittfoth: Die beiden Ex-Frankfurter im Dress des EHC Freiburg befinden sich seit Wochen in einer vorzüglichen Verfassung. Gerade der Ungar Vas hat sich zu einem „Quarterback“ in der EHC-Hintermannschaft entwickelt und ist - wie auch der tschechische Ex-Nationalspieler Radek Duda - aus der blau-weiß-roten Equipe nicht mehr wegzudenken.

Fehlen werden weiterhin die beiden Routiniers Milos Vavrusa und Tobias Bräuner. Ein Comeback von Jannik Herm ist möglich, aber noch nicht gewiss. Weitere Spieler hatten beim Bietigheim-Derby mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, könnten nach drei Ruhetagen aber wieder zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich ist also, dass sich die Personalsituation wieder etwas entspannt. Genaue Erkenntnisse wird es aber erst kurz vor Spielbeginn geben.