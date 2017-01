Immerhin: Einen versöhnlichen Saisonabschluss hat es für die Bundesliga-Luftpistolenschützen des ESV Weil gegeben. Wie von Trainerin Brigitte Ernst im Vorfeld gefordert, überzeugte das allerdings nicht in Besetzung angetretene Team beim Doppelwettkampftag in Ludwigsburg mit einen Sieg in den beiden Wettkämpfen.

Weil am Rhein (lu). Gegen den SV Altheim Waldhausen setzte es am Samstag zunächst eine knappe 2:3-Niederlage. Am gestrigen Sonntag schossen Michael Schwald & Co. einen souveränen 4:1-Sieg gegen Aufsteiger SV Murrhardt-Karnsberg heraus. In der Abschlusstabelle verbesserte sich der ESV Weil mit 10:12-Punkten damit auf den siebten Platz.

„Ohne unsere beiden Top-Schützen Michael Schwald und Pavel Svetlik am ersten Tag war einfach nicht mehr drin“, erklärte die ESV-Trainerin Ernst nach der Niederlage gegen Altheim Waldhausen. Mit ein wenig Glück sei aber auch so ein Sieg drin gewesen.

Mit Schwald läuft es im zweiten Wettkampf besser

Während Markus Abt an Position eins und Nathalie Schelken an Position drei deutlich verloren, Mustafa Ustaoglu und Thomas Lakner an den hinteren Positionen knapp gewannen, musste sich Christian Schebesta seinem Gegner erst im Stechen geschlagen geben. Er selbst traf nur die Acht, sein Kontrahent machte mit einer Zehn den Gesamtsieg perfekt.

Deutlich besser lief es für den ESV dann tags drauf gegen Murrhardt-Karnsberg, dies nicht zuletzt durch die Rückkehr von Michael Schwald, der direkt vom Grand Prix im tschechischen Pilsen gekommen war. Ihm gelang ein Sieg an Position eins. Da auch seine Mannschaftskameraden Schebesta, Lakner und Ustaoglu, Letzterer allerdings erst im Stechen, punkten konnten, sprang letztlich ein klarer 4:1-Erfog heraus. Lediglich Markus Abt hatte an Position zwei mit acht Zählern Rücktand das Nachsehen.

ESV Weil – SV Waldheim Althausen 2:3.

Abt – Riedener 370:381, Schebesta – Haile 371/8:371/10, Schelken – Sagasser 363:369, Ustaoglu – Schwarz 369:367, Lakner – Morar 368:365.

SV Murrhardt-Karnsberg – ESV Weil 1:4.

Lengerer – Schwald 377:382, Braun – Abt 382:374, Rennen – Schebesta 364:377, Stritt – Ustaoglu 374/9:374/10, Mohr – Lakner 360:373.