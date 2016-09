Carmen Vogt-Brändlin heißt die diesjährige Siegerin der Ringmeisterschaft des Reiterrings Oberrhein in der Kategorie Springreiter. Die Amazone vom RV Dreiländereck setzte sich auf ihrem 13-jährigen Westfalen Petit Prince knapp nach Punkten vor Sieglinde Heinrich (RC Hofgut Albführen) auf Clüver durch. Bronze holte Manuel Zimmermann (Markgräfler RV Buggingen). Von Gerd Lustig Schopfheim. Nachdem Sieglinde Heinrich nach zwei Wertungsprüfungen noch vor dem abschließenden M-Springen mit Stechen geführt hatte, drehte Carmen Vogt-Brändlin den Spieß doch noch herum. Mit einem Null-Fehler-Ritt im Stechen schaffte sie auf Petit Prince den Sieg im M-Springen. Zweite wurde Pia Reich auf Casello vor Heinrich und Manuel Zimmermann. Den Ringmeistertitel in der Kategorie Junge Reiter schnappte sich Emilia Kiefer (RV Schopfheim) auf Jack Jones. Silber gewann Lisa-Marie Moser (RSPV Rümmingen) auf Pivi, Dritte wurde Anna-Lena Probst (RV Schopfheim) auf Balou Star’s Premier. Beste bei den Junioren war Selina Strauß (RV Dreiländereck) auf Wogoterma. Dahinter platzierte sich Sarah Grozinger (Markgräfler RV Buggingen) auf Naughty by Nature. Auf den Bronzerang ritt Nico Leber (PS Kaltenherberge) auf Solero. Bliebe noch die Kategorie Pony Children: Gold sicherte sich hier Sara Pieper (RV Dreiländereck) auf Quintilla und verwies damit Zoe Schöne (RV Schopfheim) auf Percy Jackson und Alina Gola (PSG Kaltenherberge) auf Cira auf die Plätze. Im Dressurviereck triumphierte einmal mehr Andrea Babic (RV Schopfheim). In beiden Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft bekam sie auf dem stattlichen siebenjährigen Westfalen jeweils die Höchstnoten und verwies Tanja Gerber (RV Wiesental-Steinen) auf Run around Sue auf den Silberplatz. Bronze sicherte sich hier Natalie Topalovic (RV Schopfheim) auf Scallywag Holly. Der RV Schopfheim gewann damit auch die Mannschaftswertung vor dem Team von VPS Medizin Partners und dem RC Hofgut Albführen. In der Kategorie Junge Reiter holte sich Gold und damit den Titel Aline Andres (VPS Medizin Partners) auf Disagio. Silber ging an Jenny Klausmann (VPS Medizin Partners) auf Grancino, Bronze an Nicole Brenner (Markgräfler RV Buggingen) auf Erina. Bei den Juniorinnen triumphierte Amelie Andres (VPS Medizin Partners) auf Daskari vor Hanna Hönle (SV 1967 Harpolingen) auf Fienchen und Lisa Güetli (RV Lörrach) auf Quidam’s la Cross. Ansonsten gab es beim Reitturnier auf Gestüt Sengelen noch jede Menge weitere Prüfungen außerhalb der Ringmeisterschaft. Pia Reich (RV Dreiländereck) trug sich dabei gleich dreimal in die Siegerliste ein. Auf Captain Sharky gewann sie eine Springpferdeprüfung Klasse M, auf Casello eine Springpferdeprüfung Klasse L sowie eine A-Prüfung auf Casie-Blue. Rebecca Hotz (RV Schopfheim) holte sich auf Caprice eine Springpferdeprüfung Klasse L. Stephanie Ullmann (PSC Waidhof) schließlich siegte auf Colosseum in einer Zeitspringprüfung der Kategorie L.