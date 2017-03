Sportmix Von Nervosität keine Spur

Lörrach (fas). Noch zwei Spiele sind in der Landesliga zu absolvieren. Der CVJM Lörrach grüßt mit 32 Punkten und einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten UC Baden-Baden und den Dritten TV Mühlacker von der Tabellenspitze.

Somit haben die Lörracher Korbjäger vor den beiden letzten Spielen in Ettlingen und zuhause gegen Weil alles in der eigenen Hand. Für den TV Weil ist die Heimpartie am morgigen Sonntag (18 Uhr, Humboldthalle) gegen Freiburg-Herdern die Generalprobe für das Derby am kommenden Wochenende.

CVJM Lörrach

Ettlingen rangiert derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Sowohl nach vorne als auch nach hinten geht für die Gastgeber nicht mehr viel. Doch Schönbett kennt die Qualitäten des Gegners: „Ettlingen verfügt über schnelle Flügel und hat große Leute unter dem Korb.“

Seit dem ersten Spieltag führen die Lörracher die Tabelle an. Nun ist der Titel trotz der Baden-Badener Aufholjagd greifbar nahe. Da kann man schon nervös werden. Doch Schönbett bleibt cool: „Ich bin wie vor jedem Spiel etwas angespannt. Der Meistertitel wäre sensationell. Die Mannschaft hat keinen Riesendruck.“ Der Einsatz von Simon Körte (Knie) ist fraglich.

TV Weil

Bevor es am nächsten Wochenende zum Derby nach Lörrach geht, empfängt der TV Weil am morgigen Sonntag den TV Freiburg-Herdern. „Wenn wir in der Verteidigung Gas geben und vorne die Dreier fallen, sollten wir als Sieger vom Feld gehen“, ist der Weiler Leistungsträger Marius Himmel guter Dinge. Die Grenzstädter können die Partie in Bestbesetzung zurückgreifen.