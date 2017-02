Von Bernd Kohler

Doppel-Spieltag in der Schweizer Nationalliga A im Rollhockey mit wegweisenden Spitzenspielen für den RSV Weil in der Qualifikation: als Tabellenzweiter treffen die Weiler am Samstag (Beginn 15.30 Uhr) in heimischer Rollsporthalle auf den Rangvierten RSC Uttigen, am Sonntag (16 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Tabellenführer RHC Diessbach auf dem Programm.

Weil am Rhein. Klare Ansage beim RSV Weil. „Wir wollen die Qualifikation gewinnen und im März als Tabellenerster in die Playoffs gehen“, sagt Trainer Reiner Brinker wohl wissend, dass seine Mannschaft an diesem Wochenende zwei ganz hohe Hürden zu nehmen hat. Die höhere steht zweifellos am Sonntag in Diessbach. Der Schweizer Doublemeister hat nach Startschwierigkeiten inzwischen zu einer guten Form gefunden und am vergangenen Wochenende die Tabellenführung erobert.

Nach mehreren Niederlagen in der Vergangenheit in Diessbach hat sich bei den Weilern eine Art „Jetzt reicht’s-Stimmung“ breit gemacht. „Höchste Zeit, dass wir dort mal wieder gewinnen“, meint Daniel Dietrich, der in früheren Jahren im Tor der Seeländer stand und heute mit seinen fast 35 Jahren noch immer zu den Topspielern der Blau-Weißen im Nonnenholz zählt.

Das Samstagspiel gegen Uttigen also eine Art Test vor dem Auftritt in Diessbach? „Auf keinen Fall“, so Trainer Brinker, „die Uttiger zählen mit Diessbach und uns wohl zu dem Trio, das um den ersten Platz kämpft.“ Sollten die Aargauer unterschätzt und Punkte abgegeben werden, würde das dem Weiler Tatendrang auf der Fahrt am Sonntag ins Seeland nicht gerade förderlich sein. Ein gutes Omen allerdings: Beide Mannschaften hat der RSV in der Vorrunde besiegt. Und Brinker hatte im Training keine personellen Ausfälle zu beklagen. „Alle sind fit und heiß auf sechs Punkte, die uns an die Tabellenspitze bringen würden“, so der Coach.