Weil am Rhein (ps). Schöne Erfolge für die hiesigen Vereine in der Faustball-Landesliga Süd: Der TV Weil I konnte mit dem Sieg gegen den TV Dinglingen den ersten Platz erringen, der TV Wehr erzielte zwei Siege und sicherte sich den Anschluss an das Vorderfeld. Dem TV Weil II, selten in kompletter Formation angetreten, gelang ebenfalls zwei Siege, was den Nichtabstieg und den Sprung von Platz acht auf Rang sechs bedeutete.

Beim Doppelspieltag in Kippenheim und in Weil mussten die letzten Entscheidungen fallen, lagen doch Gastgeber TV Weil I und der TV Dinglingen punktgleich an der Spitze. Während Weil Siege gegen den FBC Offenburg III (11:8, 11:1) und IV (11:1, 11:1) gelangen, punktete Dinglingen gegen den TV Weil II (11:7, 11:4). So musste die direkte Partie entscheiden. Die Weiler beherrschten das Spiel und siegten ungefährdet mit 11:8 und 11:3. In der gesamten Spielrunde wirkten beim TV Weil I mit: Spielführer Christoph Scharff, Markus Schmid, Tobias Hoffmann, Pascal Henninger, Jonas Schemenauer, Maxi Pister und Maik Keller

Der TV Weil II punktete gegen FBC Offenburg III (11:8, 13:11) und FBC Offenburg IV (11:8, 11:9). Da gleichzeitig der TV Ortenberg in Kippenheim alle drei Spiele abgab und FG Griesheim II nur gegen Ortenberg punkten konnte, rutschten diese Teams noch hinter die Weiler Reserve zurück.

Der TV Wehr sicherte sich in Kippenheim noch die Punkte gegen Griesheim II (11:7. 13:11) sowie Ortenberg (11:5, 9:11, 11:7) und schlossen mit einem ausgeglichenen Punktestand ab.

Ergebnisse: TV Weil I - FBC Offenburg III 2:0 (11:8, 11:1), TV Weil II - FBC Offenburg IV 2:0 (11:8, 11:9), TV Weil I - TV Dinglingen 2:0 (11:8, 11:3), TV Weil II - FBC Offenburg III 2:0 (11:8, 13:11), TV Weil I - FBC Offenburg IV 2:0 (11:1, 11:1), TV Weil II - TV Dinglingen 0:2 (7:11, 4:11), FG Griesheim II - SG TV Ortenberg 2:1 (10:12, 11:7, 11:7), TV Wehr - FB Kippenheim 0:2 (7:11, 1:11), FB Kippenheim - SG TV Ortenberg 2:0 (11:3, 11:7), TV Wehr - FG Griesheim II 2:0 (11:7, 13:11), TV Wehr - SG TV Ortenberg 2:1 (11:5, 9:11, 11:7), FB Kippenheim - FG Griesheim II 2:0 (11:2, 11:8).

Tabelle: 1. TV Weil I 16 28:6 28:4, 2. TV Dinglingen 16 27:7 26:6, 3. FB Kippenheim 16 19:15 18:14, 4. FBC Offenburg III 16 19:16 18:14, 5. TV Wehr 16 18:19 16:16, 6. TV Weil II 16 14:20 12:20, 7. FG Griesheim II 16 14:23 12:20, 8. SG TV Ortenberg 16 13:24 10:22, 9. FBC Offenburg IV 16 8:30 4:28.