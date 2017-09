Sportmix Wieder ein Wolf für vier Wochen

Freiburg (mib/pd). Hochkaräter verstärkt die Wölfe in den kommenden vier Wochen: Niko Linsenmaier, der im Sommer aus dem Breisgau zu den Krefeld Pinguinen in die DEL gewechselt ist, benötigt nach verletzungsbedingten Pausen Spielpraxis, um in Deutschlands höchster Eishockeyliga doch noch Fuß zu fassen.

Beide Klubs haben sich zusammen mit dem Stürmer verständigt, dass Linsenmaier nun einen Monat in Freiburg aufs Eis geht. Er steht Trainer Leos Sulak wohl schon zum Saisonauftakt der DEL2 am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, im Heimspiel gegen Bayreuth zur Verfügung.

Da der Center 24 Jahre alt ist, fällt er nicht mehr unter die Doppellizenzregelung, weswegen er – anders als jüngere Spieler – nicht flexibel zwischen den beiden Ligen pendeln kann. Daher wird er nun vier Wochen lang fest in Freiburg engagiert sein.

Krefelds Sportdirektor Matthias Roos erklärt dazu: „Nikolas hat das Ziel, in der DEL zu spielen. Allerdings wird es für ihn nach der Verpflichtung von Christoph Gawlik umso schwerer, bei uns unter die ersten zwölf Stürmer zu kommen. Durch Training allein wird er den Rückstand nicht aufholen. Er benötigt Spielpraxis und wird diese in den nächsten vier Wochen bei seinem Heimatverein in Freiburg in der DEL2 bekommen.“

„Beim EHC ist Linsenmaier natürlich hochgradig willkommen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Er kenne den Verein, bei dem er das Eishockeyspiel erlernt habe, aus dem Effeff und brauche keine Eingewöhnungszeit. In der vergangenen Runde war Linsenmaier zusammen mit Chris Billich Wölfe-Topscorer.

Auch der 24-Jährige freut sich auf das Engagement Blau-Weiß-Rot, ohne jedoch das Ziel DEL aus den Augen zu verlieren: „Ich freue mich, dass die Verantwortlichen aus Krefeld und Freiburg mir die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu bekommen. Ich werde die nächsten Wochen alles geben, um Leos Sulak und dem Team zu helfen. Danach möchte ich beweisen, dass ich auch ein wichtiger Spieler für die Pinguine werden kann.“