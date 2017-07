Sportmix „Wir sind schon sehr geknickt“

Von Mirko Bähr

Grenzach-Wyhlen. Es ist die Abschiedsvorstellung der Damen des TC 1923 Grenzach in der Oberliga, wenn sie am Sonntag ab 11 Uhr im Duell der beiden Kellerkinder zum Schläger greifen. Auf heimischer Anlage am Gmeiniweg geht es für das bislang noch punktlose Schlusslicht gegen den Vorletzten TC Ettenheim.

Nach der einmal mehr unglücklichen Heimpleite gegen den Freiburger TC am vergangenen Wochenende ist der Abstieg in die 1. Bezirksliga beschlossene Sache.

Den Spaß am Tennis wiederfinden

„Auch wenn es nichts mehr ändert an der verkorksten Saison, so wollen wir zum Abschluss nochmals zeigen, dass wir Tennis spielen können“, sagt die Grenzacherin Katharina Strauch.

Gegen Ettenheim, das bislang einmal die Oberhand behielt, will man unbedingt gewinnen. Je höher, desto besser, denn dann könnte Grenzach in der Tabelle immerhin ein Plätzchen gutmachen. Aber in erster Linie geht es um das Erfolgserlebnis. „Wir wollen den Spaß am Tennis wiederfinden. Immer nur zu verlieren, das macht keinen Spaß und ist schlecht für die Moral und für das Selbstvertrauen“, erklärt Strauch. Aber eben genau das brauche man in den engen Partien und den entscheidenden Match-Tiebreaks.

„Wir wollen für einen positiven Abschluss sorgen, damit wir etwas positiver gestimmt in die neue Saison und ins nächstes Jahr blicken können. Momentan sind wir ehrlicherweise schon sehr geknickt.“

Auf jeden Fall nicht mitmischen wird am letzten Saisonspieltag Teamchefin Diana Carollo, die derzeit in den USA weilt.