Stärke von 7,1 Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

22:06 Katastrophenplan für Mexiko-Stadt aktiviert

22:05 Innenminister: Schwere Schäden in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt - Nach dem Erdbeben der Stärke 7,1 gibt es nach Angaben von Mexikos Innenminister Miguel Osorio Chong erhebliche Schäden. "Es gibt Berichte über Schäden an diversen Gebäuden, vor allem in Mexiko-Stadt", teilte er bei Twitter mit. "Bitte bleiben sie von gefährdeten Zonen weg", rief er die Menschen auf. TV-Bilder zeigten eingestürzte Gebäude, auf Fotos waren viele Gebäude mit teils schweren Schäden zu sehen. Im Großraum Mexiko-Stadt leben rund 20 Millionen Menschen, das Zentrum des Bebens lag etwa 160 Kilometer südöstlich.

21:51 Trump attackiert Nordkorea und Iran in erster UN-Rede

New York - US-Präsident Donald Trump hat den Iran in seiner ersten Rede bei den Vereinten Nationen scharf attackiert und Nordkorea im anhaltenden Atomkonflikt mit völliger Zerstörung gedroht. "Die Geißel unseres Planeten ist eine Gruppe von Schurkenstaaten", sagte Trump bei der UN-Generaldebatte in New York. "Wenn die vielen Rechtschaffenen sich nicht den wenigen Gemeinen entgegenstellen, wird das Böse triumphieren."

21:49 Fernsehberichte: Menschen in Mexiko-Stadt verschüttet

21:03 Außenminister Gabriel für Stärkung der Vereinten Nationen

New York - Angesichts zahlreicher Krisen in der Welt hat Außenminister Sigmar Gabriel eine Stärkung der Vereinten Nationen gefordert. "Wir brauchen sicher mehr Vereinte Nationen und nicht weniger", sagte der SPD-Politiker vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung in New York. US-Präsident Donald Trump hatte den UN zuvor in seiner ersten Rede vor der Generalversammlung mangelnde Effizienz vorgeworfen. Der Fokus sei zu oft auf den Prozess und die Bürokratie gerichtet gewesen, nicht auf Ergebnisse. Gabriel wird am Donnerstag vor der Versammlung der 193 Mitgliedstaaten reden.