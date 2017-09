Starkids George Clooney: Mein Sohn ist ein Elch

10:36 Erdogan-Sprecher weist Kritik von Merkel und Schulz zurück

Istanbul - Der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei-Kritik von Kanzlerin Angela Merkel und ihres SPD-Herausforderers Martin Schulz beim TV-Duell zurückgewiesen. Dass die deutsche Politik sich "dem Populismus und der Ausgrenzung" beuge, schüre Diskriminierung und Rassismus, twitterte der Sprecher. Schulz hatte beim TV-Duell gesagt, er wolle sich als Kanzler für einen Stopp der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen. Merkel plädierte für ein Einfrieren der EU-Beitrittshilfen in Milliardenhöhe.

10:28 Gut 16 Millionen Zuschauer verfolgen TV-Duell Merkel-Schulz

09:08 Chemikalien bei Unfall im Rheinland freigesetzt

Langenfeld - Wegen eines Chemieunfalls in Langenfeld im Rheinland hat die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. In einer Firma für Beschichtungen waren am Morgen Chemikalien ausgelaufen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Langenfeld liegt zwischen Düsseldorf und Köln. Der WDR und Radio Neandertal hatten vorher über den Vorfall berichtet.