Steinen 166 Kilometer für die Zukunft ugandischer Kinder

Steinen-Weitenau . Wie jedes Jahr sind auch in diesem Schuljahr die Schüler der Grundschule Weitenau-Wieslet für das „Rainbow House of Hope Uganda“ aktiv geworden.

Trotz der Hitze drehten die 52 Kinder und zwei Mütter unermüdlich ihre Runden. Zur Erfrischung gab es eine „Regenzone“, an der sich die Sportler kühlen konnten, bevor sie die nächste Runde in Angriff nahmen.

Trommelwirbel

Insgesamt wurden 166 Kilometer - begleitet von Micheal Mwases Trommelwirbel - gelaufen. Dann konnten glückliche, nasse Kinder ihre Pause genießen und sich mit Melonen, Bananenstücken und ihrem mitgebrachten Vesper stärken. Ein Höhepunkt war der Auftritt von Lea Sophie, die sich nach kurzen Betrachten der Situation anschloss, sich einen Laufzettel besorgte und 17 „Runden“ mitlief.

Der andere Höhepunkt war Micheal Mwase, einer der beiden Gründer des „Rainbow House of Hope Uganda“. Er wurde von den Schülern mit einem afrikanischen Lied unter Leitung von Astrid Nübling willkommen geheißen. Aber schon zuvor wurde er beinahe wie ein Star bestürmt von den größeren Schülern, die ihn von einem früheren Besuch kannten. Micheal Mwase stand den Kindern für viele unterschiedliche Fragen zu Verfügung.

So erfuhren die Weitenau-Wiesleter Schüler zum Beispiel, dass die Familien im Umfeld des „Rainbow House“ zum Teil sehr groß sind, es zum Beispiel Familien mit 18 Kindern gibt, dass viele am Boden schlafen, weil die Betten zu teuer sind und die Hütten für so viele Betten zu klein wären. Oder dass Familien das Geld für die Schule selber zusammen sparen müssen, dass deshalb viele nicht zur Schule gehen können, da sie das Geld nicht aufbringen können.

Und: Kinder laufen in die Schule. Da blitzte bei einigen Schüler die Erkenntnis durch den Kopf: „Wenn wir in Uganda wären, müssten wir zu Fuß in die Schule gehen.“ So wurde auch allen deutlich, wem und wie dieser Sponsorenlauf hilft.

Durch den direkten Bezug zwischen dem Schopfheimer Verein „Rainbow House of Hope Uganda“ und der Schule selbst in Uganda, ist sichergestellt, dass der Spendenbetrag direkt und vollständig für die Kinder in Uganda verwendet wird.

Kleid aus der Nähschule

Susanne Fink, die dem Verein ehrenamtlich vorsteht, war beim Sponsorenlauf anwesend. Sie hatte Micheal Mwase mitgebracht und die Schüler in einem Kleid aus der Nähschule des Rainbow House begrüßt. Die Kinder erlebten, so Rektor Joachim Veit, dass es Freude mache zu helfen und dass dadurch auch Freundschaften entstehen, wie die zu Micheal Mwase. Der Spendenbetrag wird noch ermittel.