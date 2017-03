Steinen. Der Arbeitskreis Siedlungsentwicklung und Mobilität der Lokalen Agenda 21 Steinen hat ein Konzept zur Verringerung des Verkehrs in der Eisenbahnstraße entwickelt. Der Arbeitskreis wird dieses Konzept in der Gemeinderatsitzung am heutigen Dienstag, 7. März, um 20 Uhr im Haus der Sicherheit vorstellen. Er wird vorschlagen, die geeignetste Verkehrsführung zur Verringerung des reinen Durchfahrtverkehrs in der Eisenbahnstraße durch einen mehrwöchigen Probelauf zu ermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung.