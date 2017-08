Steinen Alkohol im Spiel bei Radunfall Bahnübergang

Am Mittwoch kam es in Höllstein zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren.

Steinen-Höllstein. Kurz nach 17 Uhr, so die Polizei, befuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Pedelec (Elektrofahrrad) den Föhribuckweg von Maulburg kommend in Richtung Höllstein. Beim Bahnübergang bog sie nach links in Richtung B 317 ab. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer. Beide Radler stürzten, wobei sich die Frau schwere Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 42-jährige Rennradfahrer erlitt leichtere Verletzungen. Bei der Fahrradfahrerin wurde Alkoholeinfluss festgestellt, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Schuldfrage ist noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.