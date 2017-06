Steinen Alle gewinnen

Steinen / Maulburg. Der FC Steinen-Höllstein und der TuS Maulburg weiten ihre Zusammenarbeit in der Jugendarbeit aus.

Nachdem die beiden Vereine für die abgelaufene Saison eine Spielgemeinschaft bei den C-Junioren gebildet hatten, wurde wegen der sehr guten sportlichen Erfahrungen und Erfolge (die C 1-Junioren haben den Klassenerhalt in der Landesliga und die C 2-Junioren, als Aufsteiger, in der Kreisliga gemeistert) und der damit verbundenen reibungslosen Integration der Spieler sowie der Spielereltern beschlossen, die Zusammenarbeit für die nächste Saison auf die B-Junioren und D-Junioren auszuweiten.

So besteht die Möglichkeit, in allen der genannten Altersklassen zwei Mannschaften ins Rennen zu schicken und die Spieler gemäß ihrer aktuellen Leistungsstände zu fördern und zu fordern.

Der TuS Maulburg ist damit in der Lage, in diesen Altersklassen Fußball anzubieten, und der FC Steinen-Höllstein kann die Infrastruktur mit dem Stadion und insbesondere mit dem neuen Kunstrasen in Maulburg für Training und Spiel nutzen, eine Win-Win-Situation für beide Vereine.

Das erste größere Event der erweiterten Zusammenarbeit ist das überregionale Vorbereitungsturnier für B-, C- und D-Junioren am 15. und 16. Juli in Maulburg.