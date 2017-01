Im Rahmen eines „Autoren-Talks“ stellte die AB-Gemeinde gemeinsam mit der Buchhandlung Ruth Schmitt das Buch von Monica Masi „Ich heiratete meinen Ex-Mann“ vor. In einem von Jugendreferent David Grau moderierten Gespräch berichteten Monica Masi und ihr Mann Stefan Imoberdorf von ihrer ersten Ehe und ihrem Weg zur Wieder-Verheiratung.

Steinen . Es begann wie eine romantische Liebesbeziehung. Monica Masi lernte ihren Mann in dem von ihm geleiteten Fitness-Studio kennen. Die beiden kamen sich näher, verlebten eine dreijährige innige Liebesbeziehung, bevor sie sich im Jahr 2000 entschieden zu heiraten. Es wurde eine romantische Hochzeit in Venedig, doch schon am Tag nach der Hochzeit kam es zum ersten ernsten Streit. Von da an war der Familienfriede gestört. Es kam immer wieder zum Streit. Beide mussten feststellen, dass sie von einer Ehe etwas anderes erwartet hatten. Es kam in beiden Fällen zu außerehelichen Beziehungen. Versuche, die Ehe mit externer Beratung zu retten, scheiterten. Es folgte die Trennung und nach anderthalb Jahren die Scheidung.

Aber bei beiden Partnern blieb das Gefühl, weiterhin tiefe Gefühle für den jeweils anderen Partner zu empfinden. Die Wende kam, als Monica Masis Bruder an Leukämie erkrankte und sie ihn im Krankenhaus besuchte. „Dort waren auch seine Freunde, und die haben miteinander gebetet und mich in das Gebet mit hineingezogen“, berichtete Monica Masi. Das erlebte sie als Wende in ihrem Leben. Und das habe ihr die Kraft gegeben, auch selber zu beten und Jesus ins eigene Leben zu holen.

Von dieser Erfahrung habe sie auch ihrem Mann erzählt, dem es auch gelang, den Glauben wieder ins eigene Leben zu holen. So wie ihr Mann die Liebe zu seiner Frau wieder entdeckte und spürte, so erging es ihr auch, als sie einen Kurzurlaub machte. „Schon beim Abflug wurde ich wieder von meinen Gefühlen übermannt und erlebte die ganze Zeit wieder die große Sehnsucht nach meinem Mann“, erzählte Monica Masi. Zwei Monate später heirateten Monica Masi und Stefan Imoberdorf wieder.

„Alle haben gedacht, die spinnen“, berichtete die junge Frau. Aber es war nicht wieder alles in Ordnung. Der Streit in der Ehe ging wieder los. „Wir haben zwei, drei, vier Mal wieder neu anfangen müssen. Aber mit der Hilfe eines Seelsorgers, gemeinsamem Gebet und der Einsicht, dass jeder der Partner selbst die Verantwortung für das Gelingen einer Ehe hat, fanden die beiden Partner immer wieder zueinander. „Es ist toll, wenn man Gott in der Ehe hat“, verkündeten beide in ihrem Schlusswort.

Der Autoren-Talk war dank der zurückhaltenden Gesprächsführung von David Grau und der Offenheit der Eheleute ein berührendes Erlebnis für die zahlreichen Zuhörer.