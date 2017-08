Steinen Als Koch auf den Weltmeeren geschippert

Steinen (os). Seinen 85sten Geburtstag feiert am heutigen Mittwoch Ulrich Vollmer. Geboren wurde der Jubilar am 23. August 1932 in Stolp in Pommern, wo er aufwuchs und zur Schule ging. Schreckliche Erlebnisse musste der Junge mit seinem Bruder im Jahr 1945 verarbeiten, einschließlich des Suizids seiner Mutter nach traumatischen Begnungen mit den russischen Besatzern.

Die beiden Jungen kamen zuerst zu Verwandten nach Berlin und danach in ein Kinderheim. Dort beendete Ulrich Vollmer die Schule. Danach begann er eine Kochlehre. Nach der Ausbildung arbeitete der Jubilar in Westberlin in britischen Offizierskasinos und später in Bad Oeynhausen. Nach weiteren Arbeitsstellen in Karlsruhe und Baden-Baden sowie einem kurzzeitigem Aufenthalt bei seinem Vater und seiner Stiefmutter arbeitete der reiselustige Koch mehrere Jahre auf Kreuzfahrtschiffen, die ihn so ziemlich in alle Regionen der Welt brachten.

In seiner Wohnung in Steinen erinnern Fotos von den Kreuzfahrtschiffen, aber auch Souvenirs aus Asien, Süd- und Nordamerika, Afrika und Australien an diesen bewegten Lebensabschnitt, an den sich der Jubilar trotz mäßiger Bezahlung, wie er sagt, sehr gerne erinnert.

Nach seiner Zeit als Schiffskoch fand Ulrich Vollmer Arbeit in Zürich, wo er seine spätere Ehefrau kennenlernte. Nach der Hochzeit in Zürich 1960 machte sich das Ehepaar Vollmer selbstständig und führte in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen als Pächter eigene Gaststätten. 1974 gingen die Vollmers zurück in die Schweiz, zumindest beruflich. Ulrich Vollmer arbeitete bis zur Pensionierung 1997 in verschiedenen Restaurants in Basel.

1974 zog die Familie, zu der ein Sohn und eine Tochter gehören, nach Höllstein und 1997 nach Steinen. In der Wiesentalgemeinde habe man sich schnell eingelebt, so Vollmer. Zeit für Vereinsengagement fand der Jubilar indessen nicht angesichts von Arbeitszeiten bis in den späten Abend. Den Schrebergarten an der Wiese pflegt der Jubilar aber nach wie vor. Weitere Hobbys sind die Kakteenzucht und das Mineraliensammeln sowie das Fotografieren.

Nach wie vor versorgt sich der leidenschaftliche Koch selbst und besucht seine Ehefrau, die seit einiger Zeit in einem Schopfheimer Pflegeheim wohnt.

Seinen 85. Geburtstag wird Ulrich Vollmer heute gemeinsam mit der Familie, zu der auch drei Enkel und zwei Urenkel zählen, feiern.