Steinen-Hüsingen (os). Als „`s Grittli vo de Post“ und Frau mit dem „grünen Daumen“ ist Ingrid Richwalsky bekannt. Morgen kann die Hüsingerin ihren 80. Geburtstag feiern.

Geboren wurde die Jubilarin am 5. März 1937 als eines von fünf Kinder der Hüsinger Malerfamilie Sutter. Nach der Schule arbeite Ingrid Richwalsky beim Textilunternehmen Merian.

1958 heiratete sie Samuel Richwalsky. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. Samuel Richwalsky arbeitete bei der Bundespost. Die Mutter von Ingrid Richwalsky hatte jahrelang die Hüsinger Poststelle betrieben. Als ihre Mutter altersbedingt aufhörte, bot die Bundespost Ingrid Richwalsky die Stelle an.

Die junge Frau betrieb zunächst im Elternhaus und später im neuen Eigenheim die Poststelle. Dort gab es die gesamten Dienstleistungen. Auch die Briefzustellung oblag der Jubilarin. Als „`s Grittli vo de Post“ war Ingrid Richwalsky in Hüsingen bekannt und geschätzt. Bis 1995 gab es die Poststelle, danach versah Ingrid Richwalsky bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2000 die Arbeit in der Post in Steinen, trug aber die Postsendungen in Hüsingen weiterhin aus.

Ein schwerer Schicksalsschlag war der frühe Tod ihres Ehemanns Samuel Richwalsky im Jahr 1992. Nur dank der großen Familie und den Freunden im Dorf habe sie diese schwere Zeit überstanden, so die Jubilarin.

Ingrid Richwalsky war jahrelang Mitglied in der Frauengruppe des Hüsinger Turnvereins, daneben gehörte sie einer Damen-Kegelrunde an, bis Rückenprobleme ihr das Kegeln unmöglich machten. Die vier Jungen aus der siebenköpfigen Enkelschar spielen alle beim FC Steinen-Höllstein; dabei ist die Großmutter bei den Heimspielen der jeweiligen Jugendteams eine gern gesehene Zuschauerin.

Ingrid Richwalsky lebt nach wie vor in ihrem Eigenheim und kann das Haus und den Garten (der vor allem wegen seiner Blumenpracht bekannt ist) nach wie vor selbst versorgen.

Den runden Geburtstag feiert Ingrid Richwalsky im Familienkreis – drei Kinder leben mit ihren Familien in Hüsingen, eines mit der Familie in Schliengen. Am Montag sind die Freunde und Bekannten aus dem Dorf zu Gast bei ihr.