Mit den Stellungnahmen zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet „Alte Weberei“ beschäftigten sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Während es keine grundsätzlichen Bedenken gibt, spielen die Altlasten nun offenbar doch eine größere Rolle.

Steinen (ilz). Nachdem man im Herbst des vergangenen Jahres erneut über den Bebauungsplan und seine Details debattiert hatte und im Zuge dessen den Bürgern und betroffenen Firmen Gelegenheit geben wollte, zum Bebauungsplan Stellung zu beziehen, war der Plan in den Monaten November und Dezember erneut öffentlich ausgelegt worden.

In den daraufhin bei der Gemeindeverwaltung eingegangenen Stellungnahmen – unter anderem von der Deutschen Bahn, dem Regierungspräsidium Freiburg und der Firma Unitymedia – wurden keine größeren Bedenken hinsichtlich des Bebauungsplans angemeldet. Einige kleine Änderungen habe man in die ergänzte Fassung aufgenommen, so Winfried Arens von der Stadtbau Lörrach. In vielen Fällen sei das, worum in den Stellungnahmen gebeten wurde, aber ohnehin Routine.

Handlungsbedarf bestehe allerdings hinsichtlich der Altlasten auf dem ehemaligen Industriegebiet. Bei den Abrissarbeiten seien Bausubstanzen aufgetaucht, die es zu beseitigen gelte, teilte Bürgermeister Gunther Braun nach einer kurzen nicht-öffentlichen Unterredung mit den Fraktionssprechern mit. Zudem sei eine Abarbeitung der Altlastensituation wohl im Großteil des Baugebiets nötig, wie Arens darlegte.

Stefan Mohr (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) sagte, er sei überrascht ob der plötzlich gestiegenen Bedeutung der Altlasten. Schließlich seien diese bisher kaum ein Thema gewesen. Christof Gebhardt (CDU) wiederum zeigte sich überrascht von der Überraschung seines Ratskollegen. Er habe immer wieder betont, dass man sich früher oder später mit dem Thema würde auseinandersetzen müssen.

Zudem erkundigte sich Mohr, ob sich das Projekt durch die neue Situation verzögert, was laut Arens nicht der Fall sein wird.

Einigkeit herrschte darüber, dass eine vollständige Beseitigung der Altlasten durchgeführt werden muss.

Damit die Räte am vergangenen Dienstag trotz der neuen Erkenntnisse über die Beschlussvorlage abstimmen konnten, schlug Arens vor, die Beseitigung der Altlasten der Beschlussvorlage als redaktionelle Änderung hinzuzufügen, sobald die Beseitigung abgeschlossen sei.

Dies sei möglich, da der Beschluss seine Rechtsgültigkeit nicht mit der Abstimmung im Gemeinderat, sondern erst mit der öffentlichen Bekanntmachung erlange, so Arens. Entsprechend werde die Bekanntgabe erst erfolgen, nachdem der Bebauungsplan entsprechend angepasst wurde.

Die Räte folgten seinem Vorschlag. „Wir müssen in Zukunft noch viel diskutieren“, sagte Willibald Kerscher (Gemeinschaft), ebenso sei es aber wichtig, das Projekt nun auch voran zu bringen. Es sei gut, „dass der gefühlte Stillstand endlich ein Ende hat.“

Mit einer Enthaltung stimmten die Gemeinderäte der Beschlussvorlage zu, die neben der Zustimmung zu der ergänzten Fassung des Bebauungsplans auch die Billigung des von Arens beschriebenen Vorgehens enthielt.