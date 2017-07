Steinen An zwei Tagen knapp 600 Starts absolviert

Steinen (os). Am Wochenende fand auf der Reitanlage neben dem Schwimmbad das traditionelle Turnier des RV Wiesental Steinen statt. Es gab Dressurprüfungen bis Klasse L und Springen bis Klasse M mit Stechen. Daneben gab es Prüfungen im Freizeitreiterbereich und für Nachwuchsreiter und Einsteiger. Trotz drückender Hitze nahm das Reitturnier einen guten Verlauf.

Ab Samstagvormittag fanden die Reitsportfreunde und die rund 200 Reiter, die mit ihren 300 Pferden an zwei Tagen in 25 Prüfungen knapp 600 Starts absolvierten, ideale Bedingungen vor. Wegen der Hitze gab es am Samstag zwar einige wenige Absagen, doch am Sonntag kamen alle gemeldeten Teilnehmer. Erfreulich fanden die Gastgeber, dass es auch Starter aus der Schweiz und Frankreich nach Steinen gezogen hatte. Bei der Organisation konnte Vorsitzender Günter Basler auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Per Ansage wurden die Zuschauer kompetent und kurzweilig über das aktuelle Geschehen im Springparcours und Dressurviereck informiert. Ein Wirteteam sorgte für das leibliche Wohl und bei einem Reiterflohmarkt konnte gehandelt werden.

Wie immer bei Reitturnieren in Steinen standen die Wettbewerbe für den Nachwuchs im Fokus. Die Leistungen von Pferd und Reitern waren an beiden Tagen gut und die Gastgeber freuten sich auch über viele Platzierungen der einheimischen Reitsportler (Ergebnisse komplett im Internet unter www.equi-score.de).

Vorsitzender Günter Basler und sein Team hatten die Sponsoren am Sonntagvormittag zu einem kleinen Empfang eingeladen. Außerdem freute man sich beim RV darüber, dass Bürgermeisters Gunther Braun am Samstag das Turnier besuchte. Ihm dankte Basler für die Unterstützung durch die Gemeinde, ebenso wie den Sponsoren für deren Beitrag zum Gelingen des Reitturniers.