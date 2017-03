Steinen Anja Olsen-Engesser erhält das Vertrauen

Maulburg. Unter der Leitung der Vorsitzenden Anja Olsen-Engesser ging die gut besuchte Generalversammlung des Zitherorchesters „Edelweiß“ Maulburg zügig über die Bühne.

Dem Jahresbericht der Schriftführerin Gabriela Wehrer war ein bewegtes Jahr zu entnehmen. Neben einem Jahreskonzert in der Alemannenhalle und einem sehr gut besuchten Zithercafé im evangelischen Gemeindehaus erfreute das Orchester die Öffentlichkeit auch mit Auftritten beim Sommerfest im Haus der Altenpflege, im Kurhaus in Bad Bellingen, auf dem Weihnachtsmarkt in Rümmingen und beim Alten- und Krankenpflegeverein in Hägelberg. Der traditionelle Vatertagsausflug führte die Zithergruppe mit dem Schiff von Bad Säckingen nach Schwörstadt und wieder zurück. Damit die Geselligkeit nicht zu kurz kam, wurde neben der Vatertagsschifffahrt, einigen Geburtstagsfeiern und einer Weihnachtsfeier auch ein Helfer- und Spieleressen auf dem Bruckrainhof in Rümmingen organisiert.

Die von Kassiererin Sylvia Schmidt tadellos geführte Kasse, die mit einem Gewinn abschloss, wurde von den Kassenprüfern Johannes Sutter und Dieter Wüst bestätigt. Bürgermeisterstellvertreter Werner Meier führte die Wahlen durch. Im Amt bestätigt wurden für weitere zwei Jahre. Anja Olsen-Engesser als Vorsitzende, Gabriela Wehrer als Schriftführerin, Doris Ebner als erste Aktivbeisitzerin und Felicitas Trinler als zweite Aktivbeisitzerin. Sonja Olsen wurde als Nachfolgerin für Dieter Wüst als Kassenprüferin gewählt.

Bürgermeisterstellvertreter Werner Meier überbrachte die Grüße des Bürgermeisters, des Gemeinderates und der Gemeinde. Er bedankte sich beim Orchester für die geleistete Arbeit und die öffentlichen Auftritte. Die Aktiven bedanken sich bei Zitherspielerin Astrid Thomann-Kunzelmann für die Bereitschaft, neue Musikstücke im Orchester einzustudieren und die Probenarbeit zu übernehmen.