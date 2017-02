Steinen. Alle Eltern werden gebeten, die für ihr Kind (nur Steinener Kinder) ab September 2017 einen Platz im Kindergarten und in der Kinderkrippe suchen, die Anmeldung bis spätestens Dienstag, 28. Februar, in der Einrichtung ihrer Wahl abzugeben. Entsprechendes gilt auch für Kinder, die erst im Laufe des Kindergartenjahres 2017/18 drei Jahre alt werden beziehungsweise für Kinder unter drei Jahren. Eltern, die ihr Kind bereits in einem Kindergarten oder einer Kinderkrippe angemeldet haben, müssen keine weitere Anmeldung vornehmen. Die Vergabe der Plätze wird im Lauf des Monats Mai erfolgen. Anmeldeformulare und Informationen sind in den Kindergärten erhältlich. Eine Übersicht aller Kindergärten mit Angebotsformen, Elternbeiträgen und Kontakten ist online unter www.steinen.de zu finden. Der Hebelkindergarten ist derzeit nur per Email (hebelkindergarten@gmx.de) zu erreichen. Die Eltern können eine Anfrage stellen und werden dann zurückgerufen.